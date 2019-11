Dresdner Philharmonie: DDR-Moderne nach 30 Jahren Mauerfall ...und der Zukunft zugewandt...

Moderation: Cornelia de Reese und Stefan Lang

Mit einem Konzertmarathon wurde im Kulturpalast Dresden gefeiert. (Kulturpalast Dresden / Christian Gahl)

Im Kulturpalast Dresden wurde der 30. Jahrestag des Mauerfalls mit einem Konzertmarathon begangen. Hauptsächlich wurden Werke aus der DDR-Moderne wieder vorgestellt, in die der Protest zwischen die Notenzeilen komponiert war.

‚…und der Zukunft zugewandt!‘ - eine Zeile aus der Nationalhymne der DDR - in selbiger allerdings schon seit den 70er Jahren nicht mehr gesungen, weil da im Text ja ‚Deutschland, einig Vaterland‘ folgt. Das war damals keine erklärtes Staatsziel mehr. Als dann das ‚einige Vaterland‘ 1990 Realität wurde, ging für viele Komponisten, vor allen Musiker der zeitgenössischen Musik ‚das Licht aus‘ - es ist ein Querstand der Entwicklung, dass die einst Querständigen nun vollends ins Abseits gerieten.

Friedrich Schenkers "Sinfonie in Memoriam Martin Luther King" zum Beispiel - uraufgeführt in Dresden 1972, im Kulturpalast - Kurt Masur dirigiert: Die Reaktionen des Publikums - energisch und bemerkenswert - krachende Türen, Zwischenrufe - das gab es auch in der DDR. Wie reagieren wir heute auf Schenkers Provokationen?

Der Konzertsaal im Kulturpalast Dresden, der wieder Heimat für die Dresdner Philharmonie geworden ist. (Kulturpalast Dresden / Markenfotografie)

Im Kulturpalast fanden 3 Konzerte und eine Filmvorführung statt - wir waren live dabei. Unsere Gäste waren Intendantin Frauke Roth und Dramatur Jens Schubbe, die Komponisten Stefan Beyer und Hakan Ulus, sowie die Dirigenten Olaf Katzer und Jonathan Stockhammer.

Harald Muenz

fundamen definit - per dieci voci

Texte aus dem Grundgesetz BRD 1949 und aus der Charta der Grundrechte der europäischen Union

Stefan Beyer

Vi für Vokalensemble und Elektronik

AuditivVokal Dresden

Leitung: Olaf Katzer

Reiner Bredemeyer

Sonate für Oboe und Klavier

Burkhard Glaetzner, Oboe

Steffen Schleiermacher, Klavier

Paul Heinz Dittrich

Kammermusik II für Oboe, Violoncello, Klavier und Elektronik

Wolfgang Hilbig

Lyrik aus dem Band

‚Stimme Stimme‘ (ca. 10‘00)

Georg Katzer

La fabbrica abbandonata III ( ca. 23’00)

Collegium Novum Zürich

Leitung: Jonathan Stockhammer

Friedrich Schenker

Sinfonie Nr. 1 In memoriam Martin Luther King

Dresdner Philharmonie

Leitung: Jonathan Stockhammer

Hakan Ulus

Auslöschung II für zehn Stimmen

AuditivVokal Dresden

Leitung: Olaf Katzer

Friedrich Goldmann

Sonata a quattro für 16 Spieler ca. 21‘

Collegium Novum Zürich

Leitung: Jonathan Stockhammer