Kulturnachrichten

Samstag, 6. Juli 2019

Dresdner Maler Eberhard Havekost gestorben Der Maler Eberhard Havekost ist gestern im Alter von 52 Jahren überraschend gestorben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter anderem die Dresdner Neuesten Nachrichten. Havekost stammte aus einer Dresdner Künstlerfamilie. In Dresden studierte er an der Hochschule für Bildende Künste. Anschließend war er ab 1997 Meisterschüler von Ralf Kerbach. Durch seine fotorealistischen Bilder wurde er weltweit bekannt. 2010 wurde Havekost als Professor für Malerei an der Düsseldorfer Kunstakademie berufen. Dort wurde er als 28-jähriger Student abgelehnt. Zuletzt lebte und arbeitete er in Berlin.

Auftritte bei Rechtsrock-Konzert abgebrochen Bei dem Rechtsrock-Konzert im südthüringischen Themar hat die Polizei am Abend die Auftritte von zwei der drei Bands vorzeitig abgebrochen. Sie hätten gegen Auflagen verstoßen, sagte ein Polizeisprecher. Die Band Sturmwehr habe einen indizierten Titel gespielt, die Band Unbeliebte Jungs einen Titel, der nicht auf der vorher eingereichten Liste stand. Beide Gruppen dürfen bis Sonntag nicht mehr auftreten. Für das Festival gilt ein striktes Alkoholverbot. Die Polizei nutzt eine Tankstelle als Hauptquartier. Damit können die Besucher auch dort keinen Alkohol kaufen. Heute soll es mehrere Gegenveranstaltungen geben. Dazu gehören ein Demokratiefest und ein Gottesdienst.

Schauspielerin und Regisseurin Lis Verhoeven ist tot Die Schauspielerin und Theaterregisseurin Lis Verhoeven ist tot. Sie sei bereits am Dienstag im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben, teilte ihre Tochter Stella Adorf der Deutschen Presse-Agentur mit. Verhoeven spielte unter anderem an den Münchner Kammerspielen sowie an den Schauspielhäusern in Frankfurt und Hamburg. Als Regisseurin inszenierte sie u.a. am Alten Schauspielhaus in Stuttgart und am Volkstheater Wien. Von 1994 bis 2000 war sie zudem Intendantin der Kreuzgangspiele Feuchtwangen. Lis Verhoevens Bruder ist der Filmregisseur Michael Verhoeven. Sie war mit dem Schauspieler Mario Adorf verheiratet. Aus dieser Ehe stammt die Schauspielerin Stella Adorf.

Filmproduzent David Alexander Groenewold gestorben Der Filmproduzent David Alexander Groenewold ist tot. Der Produzent von den Filmen "Der Wixxer", "Elementarteilchen" und "Zettl" starb Anfang Juli im Alter von 46 Jahren. Nähere Angaben zu Zeitpunkt oder Ursache machte der Rechtsanwalt Christian-Oliver Moser als Vertreter der Familie am Freitag in Berlin nicht.

Filmfest München ehrt Filmnachwuchs Für das Drama "Lara" ist Jan Ole Gerster auf dem Filmfest München mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino als bester Nachwuchsregisseur geehrt worden. Sein Film finde starke und originelle Bilder und sei in jeder Rolle grandios besetzt, hieß es in der Begründung der Jury. Gerster hatte den Förderpreis schon 2012 für das Drehbuch seines preisgekrönten Spielfilmdebüts "Oh Boy" erhalten. Gleich zwei Förderpreise gingen an den Film "Es gilt das gesprochene Wort". Regisseur Ilker Catak und sein Co-Autor Nils Mohl wurden für das beste Drehbuch ausgezeichnet, Ogulcan Arman Uslu erhielt den Preis in der Kategorie Schauspiel. Die Auszeichnung für die beste Produktion ging an Martin Lischke für "Leif in Concert" von Regisseur Christian Klandt.

Frauenanteil beim wissenschaftlichen Unipersonal unter 40 Prozent Beim wissenschaftlichen Personal an Hochschulen sind Frauen weiter in der Minderheit. Der Frauenanteil lag bei dieser Berufsgruppe Ende vergangenen Jahres bei 39 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. Damit habe sich seit 2016 keine Veränderung ergeben. Damit habe sich seit 2016 keine Veränderung ergeben. Der Frauenanteil innerhalb der Professorenschaft lag sogar laut den Statistikern bei nur 25 Prozent. Dagegen waren Frauen im nichtwissenschaftlichen Bereich der Hochschulen klar in der Mehrheit: Hier ergab sich den Angaben zufolge Ende 2018 ein Frauenanteil von 70 Prozent.

Unesco erklärt Ruinen von Babylon zum Weltkulturerbe Die Unesco hat die antiken Überreste Babylons zum Weltkulturerbe erklärt. Von der Stadt erhalten geblieben sind Reste der Außen- und Innenmauer und die mit Ziegeln gepflasterte Prozessionsstraße, die Heiligtümer und Paläste verband. Außerdem Ruinen des aus Ziegeln und Gips erbauten Hauptpalastes. Vom legendären Turm zu Babel ist noch das Fundament erhalten. Das zweite Weltwunder der Stadt, die hängenden Gärten der Semiramis, sind gänzlich verschwunden. Massiv gelitten hatten die antiken Stätten von Babylon in den Kriegen seit Beginn der 90er Jahre. Von April 2003 bis Dezember 2004 nutzten die Invasionstruppen der USA und Polens die uralte Stadt als Militärlager - und verursachten dabei nach Angaben des Deutschen Archäologischen Instituts massive Schäden. Auch Kunsträuber und Plünderer profitierten von den Kriegen.