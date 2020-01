Kulturnachrichten

Sonntag, 5. Januar 2020

Drei-Sterne-Restaurant in Baiersbronn abgebrannt Das bekannte Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" im Hotel "Traube Tonbach" in Baiersbronn ist in der Nacht durch ein Feuer komplett zerstört worden. Verletzt wurde laut Polizei niemand - der Schaden liegt im Millionen-Bereich. Die "Schwarzwaldstube" ist ein Drei-Sterne-Restaurant und gehört damit zu einer exklusiven Gruppe von Restaurants in Deutschland. Küchenchef Torsten Michel ist in der Deutschlandausgabe 2020 im Restaurantführer "Gault&Millau" mit 19,5 von 20 Punkten ausgezeichnet worden und gehört mit dieser Punktzahl deutschlandweit zur Spitzengruppe der Küchenchefs. Der "Gault&Millau" zählt mit dem "Guide Michelin" zu den bekanntesten Gourmet-Führern weltweit.

Erster behindertengerechter Karneval in Aachen Der Aachener Karnevalsprinz Martin I. hat angekündigt, er wolle der erste sein, bei dem Karneval so behindertengerecht wie möglich gefeiert wird. In der Session unter dem Motto "All inKlusiVe" wolle man "den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf all diejenigen richten, die sich in und um Aachen um das Thema Inklusion verdient machen", heißt es auf der Webseite. Auch im Straßenkarneval wolle er Barrieren niederreißen, kündigte der 44-jährige Rechtsanwalt an. Dazu werde unter anderem ein barrierefreier und rollstuhlgerechter Karnevalswagen gebaut, der ab dieser Session bei allen Karnevalszügen mitfahren soll. Neben den physischen Barrieren des Alltags wie etwa Bordsteinkanten oder Treppen wolle er als Prinz mit seinem Team auch "Barrieren in den Köpfen" und alle Formen von Ausgrenzung überwinden.

Kritik im Vorfeld der 77. "Golden Globes"-Verleihung Am Sonntagabend werden in Beverly Hills die Golden Globes verliehen. Im Vorfeld sorgten die Nominierungen in zwei der wichtigsten Sparten allerdings für Kritik. Keine einzige Frau wurde für das beste Drehbuch oder die beste Regie nominiert. Charlize Theron, selbst als beste Schauspielerin nominiert, nannte das absurd und bezeichnete die Nominierungen im Vorfeld als "frustrierend" und einen Schlag ins Gesicht. In der 77-jährigen Geschichte der Golden Globes waren bisher nur fünf Regisseurinnen nominiert: Barbra Streisand, Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow und Ava DuVernay. Nur Streisand gewann die Trophäe für "Yentl".

Hilfsaktion "Laib und Seele" feiert 15-jähriges Bestehen Die Hilfsaktion "Laib und Seele" der Berliner Tafel feiert am Samstag ihr 15-jähriges Bestehen. Nach einem Gottesdienst im Berliner Dom ist ein Festakt im Roten Rathaus geplant. Im Dezember 2004 fand kurz vor Weihnachten die erste große Verteilungsaktion gespendeter Lebensmittel an bedürftige Berliner statt. Am 3. Januar 2005 öffneten dann die ersten drei Ausgabestellen in Kirchengemeinden. Inzwischen hat "Laib und Seele" berlinweit 45 solcher Stellen. Mit logistischer Hilfe der Berliner Tafel und der Unterstützung des Rundfunks Berlin-Brandenburg sammeln rund 1.600 ehrenamtliche Helfer Woche für Woche Lebensmittel und verteilen sie. Damit helfen sie regelmäßig rund 50.000 Berlinern, über die Runden zu kommen.

Wechsel an Spitze der Lyonel-Feininger-Galerie An der Spitze der Lyonel-Feininger-Galerie in der Unesco-Welterbestadt Quedlinburg wird es spätestens Mitte dieses Jahres einen Wechsel geben. Der jetzige Direktor Michael Freitag geht am 1. Juni in den Ruhestand. Das teilte die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mit, unter deren Dach das Museum für grafische Künste arbeitet. Die Ausschreibung ist bereits veröffentlicht worden, sagte Stiftungssprecherin Erlhofer-Helten. Der Posten solle auf jeden Fall mit einem Kunsthistoriker besetzt werden. Freitag hatte Anfang 2014 die Leitung der Galerie übernommen und sie grundlegend umstrukturiert.

Richter-Pendel in Münster sechs Monate nicht zu sehen Das Pendel-Kunstwerk von Gerhard Richter in der Münsteraner Dominikanerkirche ist für sechs Monate für die Öffentlichkeit nicht zu sehen. Das Baudenkmal aus dem Frühbarock wird nach dem Dach und an der Fasssade auch im Innenbereich saniert. Das Kunstwerk mit dem Titel "Zwei Graue Doppelspiegel für ein Pendel" wurde laut Mitteilung der Stadt eingelagert. Der Kölner Künstler hatte das Werk im Sommer 2018 der Stadt Münster geschenkt. Für die Werke des Malers und Bildhauers werden weltweit zweistellige Millionen-Summen bezahlt. Nach Angaben der Stadt haben sich seit der Eröffnung mehr als 375.000 Menschen das Kunstwerk angeschaut. Der Eintritt in die entweihte Kirche ist frei.

Niedergermanischer Limes soll Weltkulturerbe werden Die Grenzanlagen aus römischer Zeit südlich von Bonn bis zum Seebad Katwijk in den Niederlanden sollen für das Unesco-Welterbe vorgeschlagen werden. Der Antrag auf Aufnahme in die Welterbeliste soll am Donnerstag bei der Kulturorganisation der Vereinten Nationen in Paris übergeben werden. Offiziell wird er von den Niederlanden eingereicht. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben sich angeschlossen. Die drei Länder haben den Antrag seit Jahren vorbereitet. Der Niedergermanische Limes entspricht auf etwa 400 Kilometern Länge der Außengrenze des Römischen Imperiums in der Zeit von etwa 19 vor bis 430 nach Christus.

Söder würdigt Veronika Fitz´ "bayerische Seele" Die Schauspielerin Veronika Fitz ist tot. Sie starb bereits am Donnerstag in Prien am Chiemsee im Kreis ihrer Familie im Alter von 83 Jahren. Bekannt wurde Veronika Fitz vor allem durch ihre Hauptrolle in der vom Bayerischen Rundfunk produzierten Serie "Die Hausmeisterin". Auch für die Serien "Forsthaus Falkenau" und "Der Bulle von Tölz" stand sie vor der Kamera. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte, Fitz habe Millionen mit ihren Rollen begeistert. Wie kaum eine andere habe sie die die bayerische Seele auf der Leinwand verkörpert. In den 70er-Jahren war Veronika Fitz festes Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen. Außerdem spielte sie am Bayerischen Staatsschauspiel, am Wiener Burgtheater und an der Berliner Schaubühne. Los ging es aber schon im Kindertheater ihrer Mutter, wo sie von Anfang an in ihrer Traumrolle besetzt wurde: Prinzessin. Vor der Kamera stand Veronika Fitz zuletzt 2010 im Fernseh-Drama "In aller Stille".