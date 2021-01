Kulturnachrichten

Mittwoch, 6. Januar 2021

Drei private Radiosender schließen sich zusammen Die drei privaten Sender Radio RPR, Radio Regenbogen und bigFM schließen sich unter einem Dach zusammen. Zum 1. Januar wurde dazu die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG gegründet, wie die Sender mitteilten. Die einzelnen Radioprogramme und jeweiligen Marken würden fortgeführt. Die Mitarbeiter gingen zu den bisherigen Konditionen in das neue Unternehmen über. Radio Regenbogen ist nach Daten der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse der meistgehörte Privatsender in Baden-Württenberg. Die Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG (RPR) ist in Rheinland-Pfalz Nummer 1 unter den Privatradios. BigFM ist ein Radioverbund mit Formaten für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland und spricht vor allem jüngere Hörer an. Die drei Sender haben nach eigenen Angaben schon seit 2004 in verschiedenen Formen zusammengearbeitet.

Großes Winterfest in China trotz Pandemie eröffnet Riesige Schneelabyrinthe, beleuchtete Türme und aus Eisblöcken geschlagene Paläste erwarten die Besucher des diesjährigen Eis-Festivals in der chinesischen Stadt Harbin. Die gefrorenen Traumlandschaften locken seit Jahren Millionen von Besuchern in die Stadt im Nordosten Chinas. Trotz kleinerer Corona-Ausbrüche in Teilen des Landes konnte das Festival eröffnet werden. Die Vorbereitungen für die Winterveranstaltung beginnen schon Wochen im Voraus. Zahlreiche Arbeiter schneiden Millionen Kubikmeter Eis aus dem nahegelegenen Fluss Songhua. Angesichts der im Jahr 2022 stattfindenden Olympischen Winterspiele in Peking gibt China derzeit viel Geld zur Förderung des Tourismus und des Wintersports aus.

"Wochen gegen Rassismus" will Kirchen gewinnen Die Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus will die Kirchen als Mitveranstalter gewinnen. Dazu habe die Stiftung zu Jahresbeginn das Projekt "Religionen laden ein. Solidarisch gegen Antisemitismus, Rassismus und Gewalt" gestartet, sagte der geschäftsführende Vorstand Jürgen Micksch. Ziel sei, das Miteinander von Religionen bei der Überwindung von Rassismus zu stärken. Das Projekt wird vom Bundesfamilienministerium im Rahmen des Programms "Demokratie leben!", der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem Deutschen Stifterverband gefördert. An den Internationalen UN-Wochen gegen Rassismus in Deutschland vom 15. bis 28. März wollen sich neben säkularen Veranstaltern rund 1.700 Moscheegemeinden und mehrere Synagogen beteiligen. Erstmals beteiligten sich auch die Aleviten. Abgesehen von einzelnen christlichen Spitzenvertretern seien Kirchengemeinden aber nicht unter den Veranstaltern vertreten. Kirchen engagierten sich bisher stark bei den bundesweiten Interkulturellen Wochen im September.

Rap-Mogul Dr. Dre im Krankenhaus Der Musiker Dr. Dre ist wegen Verdachts auf ein Aneurysma im Gehirn ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Rapper und Produzent wandte sich mit einer Botschaft im Online-Netzwerk Instagram an seine Fans: "Mir geht es großartig und ich werde hervorragend betreut von meinem medizinischen Team", schrieb der 55-Jährige. Dr. Dre, der mit bürgerlichem Namen Andre Young heißt, ist einer der einflussreichsten Hip-Hop-Künstler. Er förderte die Karrieren von bedeutenden Rappern wie Eminem, Snoop Dogg und Sean Combs. Er begründete die Musikrichtungen Gangsta Rap und den Westküsten-G-Funk. Die Nachricht über Dr. Dres Einlieferung ins Krankenhaus löste in Online-Netzwerken Beunruhigung aus. "Sendet Eure Liebe und Eure Gebete an den Freund Dr. Dre", schrieb etwa dessen Kollege Ice Cube auf Twitter. "Werde gesund, Dr. Dre, wir brauchen Dich", wandte sich Snoop Dogg via Instagram an den Patienten.

Antisemitismusbeauftragter fordert Abbruch von „DSDS" Nach dem KZ-Vergleich des Schlagersängers Michael Wendler fordert der Hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker den Abbruch von „Deutschland sucht den Superstar – DSDS. „Wendler gehört mit seiner Holocaust-Relativierung und seinen kruden Verschwörungstheorien nicht ins Fernsehen. Mit seiner jüngsten Entgleisung (...) hat er sich endgültig disqualifiziert. Wer die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland mit einem KZ gleichsetzt und damit die Shoah derart relativiert, der sollte nicht von Woche zu Woche einem Millionenpublikum als Juror vorgesetzt werden." Es ist Zeit, dass man bei RTL aufwache, so Becker. DSDS solle abgebrochen werden, es sei denn, die Verantwortlichen bei RTL fänden doch noch einen Weg, um die bereits aufgezeichneten Castings oder deren Ergebnisse auch ohne den Schlagersänger zu zeigen, forderte Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker heute.



Papst feiert Dreikönigsmesse Papst Franziskus hat zum Dreikönigstag eine Messe im Petersdom gefeiert. Coronabedingt nahmen außer 20 Kardinälen nur etwa 70 Gläubige teil. Erstmals seit der Christmette an Heiligabend leitete das 84-jährige Kirchenoberhaupt wieder einen öffentlichen Gottesdienst. Den Zeremonien zum Jahreswechsel musste Franziskus wegen eines Ischias-Leidens fernbleiben. Franziskus warb für einen Glaubensweg, der auch Verwandlung und menschliches Wachstum einschließen müsse. Anders als in früheren Jahren nahm an der Messe keine Delegation von Sternsingern aus Deutschland teil.

Auch ohne Unrechtskontext Objekte zurückgeben Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, zeigt sich offen für die Rückgabe von Kunststücken aus Kolonialzeiten. "Auch wenn Objekte nicht in einem Unrechtskontext stehen, sagen wir: Wenn sie für die Kultur, für das Land ganz besonders wichtig sind, dann kann man auch darüber reden, dass man so etwas zurückkehren lässt", sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Das gerade digital eröffnete Humboldt Forum bietet aus seiner Sicht eine neue Gelegenheit für die Debatte. Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters setzt bei der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte auf die Arbeit im neuen Humboldt Forum. "Das Humboldt Forum ist zu einem Katalysator geworden und wird daran gemessen werden, wie es mit diesem Thema umgeht", sagte Grütters. Das 677 Millionen Euro teure Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft nutzen zwei Museen der Stiftung, das Land Berlin und die Humboldt-Universität. Gezeigt werden künftig Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins.

Nach Falschmeldung: Schauspielerin Roberts gestorben Einen Tag nach einer aufsehenerregenden Falschmeldung über ihren Tod ist Bond-Schauspielerin Tanya Roberts nach Sprecherangaben und Medienberichten gestorben. "Mit schwerem Herzen kann ich den Tod von Tanya Roberts bestätigen", teilte Sprecher Mike Pingel der Deutschen Presse-Agentur mit. Mehrere weitere Medien, darunter die "New York Times" und der TV-Sender NBC, berichteten auch unter Verweis auf Roberts Partner Lance O'Brien von dem Todesfall. Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil Sprecher Pingel den vermeintlichen Tod Roberts am Sonntag in einem Krankenhaus in Los Angeles verfrüht mitgeteilt hatte. Er musste seine Angaben korrigieren, weil Roberts zu diesem Zeitpunkt noch lebte. Wie es zu diesem schweren Missverständnis kam, konnte zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Grammys werden erst im März vergeben Das neue Jahr hat für Kalifornien nicht gut begonnen. Die Infektions- und Todeszahlen sind hoch. Deshalb ist die Grammy-Verleihung am 31. Januar abgesagt und auf einen nicht genannten Tag im März verschoben worden. Moderieren sollen aber weiterhin "Daily Show"-Moderator und Komiker Trevor Noah. Spitzenreiterin bei denen Nominierungen ist Beyonce in neun Kategorien.

Drogerie-Roßmann kauft sich bei Bastei Lübbe ein Es ist nicht beim Bestsellerautor geblieben. Der Unternehmer Dirk Roßmann ist in den Verlag, in dem er mit viel Werbung in seinen Drogeriefilialen seinen ersten Krimi herausgebracht hat, auch als Gesellschafter eingestiegen. Die Rossmann Beteiligungs GmbH hält etwas mehr als drei Prozent des Verlags Bastei Lübbe. Das berichtet das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels.

Buchhändlerin Helga Weyhe mit 98 Jahren gestorben Sie war die wohl älteste Buchhändlerin Deutschlands: Die am 11. Dezember 1922 geborene Helga Weyhe aus Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Auch in der Pandemie hatte sie in ihrem Geschäft gestanden und kurz vor Weihnachten ein Interview gegeben. Am 4. Januar ist sie in ihrer Geburtsstadt verstorben. Weyhe hatte Deutsch und Geschichte an den Universitäten Breslau, Wien und Königsberg studiert und nach dem Krieg gemeinsam mit ihrem Vater die Salzwedeler Buchhandlung geleitet. Zu ihrem 90. Geburtstag hatte die Stadt ihr die Ehrenbürgerwürde verliehen.

Verein will mit "Wetterberichtigung" Zeichen für Vielfalt setzen In den ersten Wochen des Jahres 2021 werden verstärkt Namen mit Migrationshintergrund auf der Wetterkarte stehen, wie "Ahmet", "Goran" oder "Chana". Mit der Kampagne "Wetterberichtigung" will das Netzwerk "Neue deutsche Medienmacher*innen" Vielfalt in der Bevölkerung sichtbar machen. Dazu hat die Vereinigung 14 Patenschaften für Hoch- und Tiefdruckgebiete gekauft - was zur Vergabe der Namen berechtigt. "Wir kapern das Wetter 2021 und schleusen neue deutsche Namen in den Wetterbericht", heißt es in der Kampagne. Laut dem Verein "Berliner Wetterkarte" sind internationale Namen bisher keine Seltenheit gewesen und es müsse nichts eingeschleust werden. Etwa 30 Prozent der Namen kämen bereits aus dem außerdeutschen Raum.

Flucht-Bibliothek jüdischer Kinder restauriert Die Villa Emma bei Modena, Zufluchtsort jüdischer Kinder und Jugendlicher aus Deutschland und Österreich während der NS-Verfolgung, hat 96 Bücher aus ihrer damaligen Bibliothek restauriert zurückerhalten. Das meldete die italienische Tageszeitung "Corriere di Bologna". Die Bücher waren 2002 in einem Nachlass in Modena aufgetaucht und wurden durch eine private Initiative wiederhergestellt. Unter den vorwiegend deutschsprachigen Bänden sind Werke von Heinrich Heine, Stefan Zweig und Thomas Mann, aber auch von Edgar Wallace. In der Villa waren ab dem Sommer 1942 insgesamt 73 jüdische Minderjährige und junge Erwachsene aus Deutschland und Österreich sowie Bosnien und Kroatien für ein Jahr während ihrer fünfjährigen Flucht nach Palästina einquartiert. Vor dem Einrücken deutscher Truppen versteckten der Arzt Giuseppe Moreali und der Priester Arrigo Beccari die Kinder und Jugendlichen in einem Priesterseminar und bei Familien.

Deutsches Fernsehkrimi-Festival verschoben Das diesjährige Deutsche Fernsehkrimi-Festival in Wiesbaden ist wegen der Corona-Pandemie vom März in den Frühsommer verschoben worden. Die Veranstalter teilten als neuen Termin den 30. Mai bis 4. Juni mit. Festival-Leiterin Cathrin Ehrlich äußerte die Hoffnung, dass dann wieder eine Präsenzveranstaltung mit Vorführungen im Kino und persönlichen Begegnungen von Filmgästen und Publikum möglich sein werde. Trotz der wegen Corona erschwerten Drehumstände hätten zwölf Sender für das Festival 44 Fernsehkrimis eingereicht. Zehn davon werden den Angaben zufolge um den Deutschen Fernsehkrimi-Preis konkurrieren. Welche es sein werden, will die Jury im März bekanntgeben. Zudem soll auch zum fünften Mal der Titel "Deutschlands spannendster Fernsehkrimi-Drehbuchnachwuchs" vergeben werden. Das Festival wird unter anderem von der Stadt Wiesbaden, der HessenFilm GmbH und dem Hessischen Rundfunk veranstaltet.