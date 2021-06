Kulturnachrichten

Samstag, 19. Juni 2021

Drei Führungskräfte von Apple Daily wieder frei In Hongkong sind drei festgenommene Führungskräfte der oppositionsnahen Zeitung „Apple Daily“ wieder auf freiem Fuß. Wie die Zeitung mitteilte, wurden sie gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen. Die genauen Bedingungen sind nicht bekannt. Der Verlagschef und der Chefredakteur bleiben in Haft. Ihnen wird eine geheime Zusammenarbeit mit dem Ausland vorgeworfen. Nach den Worten des jetzt freigelassenen stellvertretenden Chefredakteurs soll Anklage erhoben werden. Grundlage der Ermittlungen ist das sogenannte Sicherheitsgesetz, das als Reaktion auf die China-kritischen Massenproteste erlassen worden war. Gestern hatten hunderte Polizisten den Hauptsitz von Apple Daily durchsucht.

Deutscher Dokumentarfilmpreis für "Ich bin Greta" Der schwedische Filmregisseur Nathan Grossman hat für "Ich bin Greta" den diesjährigen Deutschen Dokumentarfilmpreis erhalten. Wie der Südwestrundfunk am Freitag mitteilte, erhielt Grossman den mit 20 000 Euro dotierten Hauptpreis, der vom SWR und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg gestiftet wurde. Der Regisseur hatte von Beginn an die Umweltaktivistin Greta Thunberg aus unmittelbarer Nähe begleitet, ohne zu wissen, wie bekannt sie einmal werden würde. Der Film, der mit dem Schulstreik der damals 15-Jährigen vor dem schwedischen Parlament beginnt, ist laut Jury ein Film, der "auf vielerlei Weise zutiefst berührt". Obwohl Grossman sich stark auf die Person Greta Thunberg fokussiere, zeige er auf, dass es um etwas sehr Großes gehe: "Nämlich um nicht weniger als um die Zukunft der Menschheit." Die Preisverleihung war wegen Corona online. Insgesamt gab es Gewinner in fünf Kategorien.

Mona-Lisa-Kopie für fast drei Millionen Euro versteigert Eine Kopie der Mona Lisa ist in Paris für fast drei Millionen Euro versteigert worden. Das Bild erzielte am Freitag bei Christie's in Paris 2,9 Millionen Euro inklusive Gebühren und damit rund das Zehnfache des Schätzpreises, wie das Auktionshaus mitteilte. Die Kopie des Meisterwerks von Leonardo da Vinci stammt vom Beginn des 17. Jahrhunderts, der Maler ist nicht bekannt. Das Gemälde ging laut Christie's an einen ausländischen Bieter. Das Bild stammt aus dem Nachlass des 1977 verstorbenen Antiquars und Kunstliebhabers Raymond Hekking. Er war zeitlebens überzeugt, bei der Mona Lisa im Pariser Louvre handele es sich in Wahrheit nur um eine Kopie und er sei im Besitz des Originals.

Der Synchronsprecher Michael Deffert ist tot Der Schauspieler und Synchronsprecher Michael Deffert ist tot. Er war in Deutschland vor allem als Synchronstimme der US-Stars Johnny Depp und Brad Pitt bekannt. Außerdem spielte er mehrfach Episoden-Hauptrollen in Serien wie "Helicops" oder "SK Babies". Der gebürtige Hamburger starb nach Angaben von Kollegen am 13. Juni in einer Berliner Klinik, zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Deffert wurde 53 Jahre alt.