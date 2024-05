Regisseur Rasoulof

Drehen trotz Bedrohung durch iranisches Regime

11:13 Minuten Der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof zeigt Fotos seiner Hauptdarsteller Soheila Golestani und Missagh Zareh. © picture alliance / Anadolu / Mustafa Yalcin

Tilgner, Mani · 25. Mai 2024, 14:45 Uhr

Regisseur Mohammad Rasoulof wurde im Iran zu einer Haftstrafe verurteilt. Heimlich floh er zu Fuß über die Berge – auch, um in Cannes seinen Film „The Seed of the Sacred Fig“ zu zeigen. Von den Herausforderungen erzählt sein Produzent Mani Tilgner.