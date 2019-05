Drehbuchautor über "Nur eine Frau" Ermordet vom eigenen Bruder

Florian Oeller im Gespräch mit Stephan Karkowsky

Szene aus "Nur eine Frau": Aynur (Almila Bagriacik) erstattet Anzeige, weil ihre Brüder sie bedroht haben. (Mathias Bothor / NFP)

Ein neuer Kinofilm erzählt die wahre Geschichte der jungen Hatun Sürücü, die in Berlin Opfer eines "Ehrenmordes" wurde: "Eine lebenshungrige Frau, die davon abgehalten wurde, ihr Leben so zu führen, wie sie es wollte", sagt Drehbuchautor Florian Oeller.

Ein Ehrenmord als Gegenstand eines Spielfilms? Noch dazu einer, der tatsächlich stattgefunden hat? Die Regisseurin Sherry Hormann hat es gewagt und die Geschichte von Hatun Aynur Sürücü verfilmt - der jungen Deutsch-Türkin, die wegen ihres vermeintlich lockeren Lebenswandels 2005 auf offener Straße von ihrem Bruder erschossen wurde. Am Donnerstag kommt "Nur ein Frau" in die Kinos.

In dem Film gehe es keinesfalls darum, den Islam anzuprangern und auch nicht um das Thema Ehrenmorde, betonte Drehbuchautor Florian Oeller im Deutschlandfunk Kultur. Es sei vielmehr ein "Film über eine lebenshungrige, lebenslustige Frau, die davon abgehalten wurde, ihr Leben so zu führen, wie sie es für sich selbst bestimmen wollte".

Außer Traditionen nichts im Gepäck

Dennoch stelle sich natürlich die Frage, wie so etwas - von der Zwangsverheiratung Hatun Sürücüs bis zu ihrer Ermordung durch die Familie - in Deutschland geschehen könne. Das lasse sich aber nicht abschließend beantworten, sagte Oeller:

"Ein Grund ist natürlich, dass in der Phase, in der Aynurs Vater hierher nach Deutschland kam, er nichts mit sich brachte außer seiner Arbeitskraft und den Traditionen, die er aus seiner Heimat kannte. Das hatte möglicherweise den Effekt, den wir vielfach feststellen, wenn wir uns mit traditionellen muslimischen Strukturen in Deutschland beschäftigen: Die Tradition wurde der einzige Anker, auf den man sich verlassen konnte, weil das soziale Netzwerk in Deutschland noch nicht so ausgeprägt war, dass so etwas wir Integration tatsächlich möglich war."

(uko)