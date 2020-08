Drastischer Verlust an Museumsbesuchern in Italien

Montag, 3. August 2020

75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz haben Vertreter der evangelischen Kirche, von Juden und Sinti und Roma heute erstmals gemeinsam vor Ort der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Es gab Kranzniederlegungen im Stammlager und im Außenlager Auschwitz-Birkenau, in dem Sinti und Roma interniert und ermordet wurden. Am Gedenken haben der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Sinti und Roma, Romani Rose, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, und die Präses der EKD-Synode, Irmgard Schwaetzer teilgenommen.

Die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul von einem Museum in eine Moschee hätte aus Sicht des früheren deutschen Botschafters in der Türkei, Martin Erdmann, international abgestimmt werden sollen. Die Entscheidung von Staatspräsident Erdogan und dem Justizsystem mute seltsam an, sagte Erdmann im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Da die Hagia Sophia von der internationalen Gemeinschaft als Weltkulturerbe betrachtet werde, seien Alleingänge "nicht zielführend". An den weltweiten Reaktionen könne man erkennen, zu welcher "Verstimmung" das Vorgehen geführt habe. Das erste Freitagsgebet in der Hagia Sophia fand am 24. Juli statt. Am 10. Juli hatte das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei ihren bisherigen Status als Museum aufgehoben. Erdogan unterzeichnete daraufhin ein Dekret zur künftigen Nutzung als Moschee.