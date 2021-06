Kulturnachrichten

Freitag, 11. Juni 2021

Dorothee Elmiger mit Literaturpreis geehrt Die Schriftstellerin Dorothee Elmiger erhält den Literaturpreis "Text und Sprache" des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Elmiger führe in ihrem Buch "Aus der Zuckerfabrik" eine ganz neue Art der Textproduktion vor, so die Jury in ihrer Begründung. Ihr mutiger Ansatz harmoniere mit dem Ansinnen des Preises, innovative Texte mit fließenden Gattungsgrenzen auszuzeichnen. Der Preis soll Dorothee Elmiger im Oktober in Berlin verliehen werden.

"Shalom Selfie" setzt Zeichen gegen Antisemitismus In Köln wollen junge Menschen mit der Aktion "Shalom Selfie" ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Hintergrund ist die bundesweit gestiegene Zahl antisemitischer Übergriffe und Straftaten. Nun sind die Kölner und Kölnerinnen aufgerufen, "Shalom" zu sagen und sich dabei per Selfie zu fotografieren. Veranstalter ist das Kölner Forum für Kultur im Dialog. Aus vielen Einzelbildern soll ein großes Mosaik entstehen, das ab August öffentlich präsentiert wird - in der Stadt, in der vor rund 1.700 Jahren zum ersten Mal jüdisches Leben nördlich der Alpen erwähnt wurde.

Leiter der Berliner Balletschule darf bleiben Der umstrittene Schulleiter der Berliner Balletschule, Ralf Stabel, darf im Amt bleiben. Das berichtet der rbb. In der Affäre um Kindeswohlverletzungen an der Staatlichen Ballett- und Artistikschule Berlin hat das Landesarbeitsgericht der Hauptstadt die Kündigung für unwirksam erklärt. Diese sei nicht ausreichend begründet worden, so die Richterin. Auch die von der Senatsschulverwaltung ausgesprochene außerordentliche Kündigung ist damit unwirksam. Nachdem im vergangenen Jahr Anschuldigungen laut wurden, dass Beschimpfungen und Mobbing an der Eliteeinrichtung zum Alltag gehörten, hatte die Senatsschulverwaltung den Schulleiter freigestellt.

Franziska Giffey verliert Doktortitel Die Freie Universität Berlin entzieht der ehemaligen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey den Doktortitel. Das Präsidium habe dies nach umfassender Beratung einstimmig beschlossen, teilte die Hochschule nach einer Überprüfung der Dissertation der Berliner SPD-Landesvorsitzenden mit. Der Doktorgrad sei durch "Täuschung über die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung" erworben worden, so die Hochschule zur Begründung. Es seien Texte und Literaturnachweise anderer Autorinnen und Autoren übernommen worden, ohne dass dies hinreichend gekennzeichnet worden sei. Nach langen Diskussionen um ihre Doktorarbeit und den Plagiatsvorwürfen gab Giffey im Mai das Amt der Bundesfamilienministerin auf. Sie machte damals bereits öffentlich, dass sie auch bei einem Entzug des Doktortitels an ihrer Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl in Berlin im September festhalten will.

Augsburger Fuggerei eröffnet Museum Die als älteste Sozialsiedlung der Welt geltende Augsburger Fuggerei eröffnet ein Museum zu ihrer 500-jährigen Geschichte. Das "Museum der Geschichte und des Wohnens" soll die historische Entwicklung der Anlage von den Anfängen unter dem Kaufmann Jakob Fugger (1459-1525) bis zu ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg darstellen. Im Mittelpunkt stünden künftig Leben und Alltag von Fuggerei-Bewohnerinnen und -Bewohnern aus fünf Jahrhunderten. Außerdem soll erstmals die Stiftungsurkunde ausgestellt werden, mit der Fugger am 23. August 1521 die Fuggerei begründet habe. Das neue Museum soll am 18. Juni eingeweiht werden. In den 67 Häusern wohnen noch heute bedürftige Menschen. Sie zahlen eine symbolische Kaltmiete von 88 Cent pro Jahr.