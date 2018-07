Kulturnachrichten

Mittwoch, 25. Juli 2018

Donnersmarck-Film im Wettbewerb von Venedig "Werk ohne Autor" feiert in Venedig Weltpremiere Der neue Film des deutschen Oscarpreisträgers Florian Henckel von Donnersmarck, "Werk ohne Autor", geht ins Rennen um den Goldenen Löwen beim Filmfest in Venedig. Das Drama mit Tom Schilling und Paula Beer tritt gegen Filme wie das Weltraumdrama "First Man - Aufbruch zum Mond" von US-Regisseur Damien Chazelle und die Netflix-Westernserie "The Ballard of Buster Scruggs" der Coen Brothers mit Tom Waits an. Der Film kommt am 3. Oktober in die deutschen Kinos und feiert in Venedig Weltpremiere. Er handelt von Kindheitserinnerungen aus der Nazi-Zeit und während des DDR-Regimes. Das Filmfest von Venedig ist eines der wichtigsten Kinofestivals der Welt und läuft in seiner 75. Ausgabe vom 29. August bis zum 8.September.

Gründungsmitglied der Black Panthers gestorben Er war ein Urgestein der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung Elbert "Big Man" Howard ist tot. Wie heute bekannt wurde, starb der Mitbegründer der Black Panthers bereits am Montag im Alter von 80 Jahren im kalifornischen Santa Rosa. Howard gründete die Black Panther Partei für Selbstverteidigung 1966. Die Gruppe machte Patrouillen, um die Polizei von Übergriffe auf Schwarze abzuhalten. Howard verließ die Partei 1974, er machte sie in seinen aktiven Jahren aber durch Sozialprogramme berühmt.

Staatsgemäldesammlungen restituieren Kunstwerk Es ist die 14. Restitution nach der "Washingtoner Erklärung" von 1998 Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen haben das Werk "Bauernstube" von Ernst Immanuel Müller (1844-1915) an die Erbengemeinschaft von Ludwig Friedmann (1880-1943) zurückgegeben. Ausgehändigt wurde das Bild an eine Enkelin des einstigen Besitzers. Wie die Staatsgemäldesammlungen mitteilten, handelt es sich um ihre 14. Restitution nach der "Washingtoner Erklärung" von 1998. Auf Wunsch der Erbengemeinschaft soll das Bild in der Familie verbleiben.

Musikerinnen werfen Festspielleiter Übergriffe vor Die Vorwürfe stammten aus der Zeit von 1998 bis 2017 Fünf Musikerinnen eines österreichischen Klassikfestivals haben in einem offenen Brief sexuelle Übergriffe durch den künstlerischen Leiter beklagt. Gustav Kuhn habe sie gegen ihren Willen geküsst, angefasst, schikaniert und in der Öffentlichkeit herabgesetzt, erklärten sie. Die Vorwürfe stammten aus der Zeit von 1998 bis 2017, als sie bei den Festspielen Erl beschäftigt gewesen seien. Den Brief unterzeichneten die deutsche Sopranistin Bettine Kampp, die Geigerin Aliona Dargel aus Weißrussland, ihre albanische Kollegin Ninela Lamaj, die deutsche Mezzosopranistin Julia Oesch und die Sopranistin Mona Somm aus der Schweiz. Sie seien empört, dass trotz der bekannten Fakten bisher noch keine Konsequenzen gezogen worden seien. Ein Anwalt der Festspiele beschrieb den offenen Brief in einer Stellungnahme als unverantwortlich. Kuhn werde sich juristisch gegen die Vorwürfe wehren.

Älteste Bibliothek Deutschlands in Köln entdeckt Sie stammt aus dem 2. Jahrhundert Bei Ausgrabungen in Köln haben Archäologen die Fundamente der ältesten nachweisbaren Bibliothek Deutschlands entdeckt. Der Bau sei im 2. Jahrhundert im römischen Köln errichtet worden, sagte der Leiter der Kölner Bodendenkmalpflege, Marcus Trier. Das Gebäude mit einem Ausmaß von 20 mal 9 Metern plus einem Anbau sei vermutlich zweigeschossig gewesen. "Da lagen bestimmt mehrere Tausend Schriftrollen zum Ausleihen drin", sagte Trier. Die Fundamente würden nun in den Neubau des Kirchenzentrums integriert und sollen später teilweise öffentlich zugänglich sein.