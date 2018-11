Kulturnachrichten

Donnerstag, 22. November 2018

Domstiftung in Speyer wählt neuen Kuratoriumschef Früherer Ministerpräsident Beck folgt auf Gründungschef Kohl Der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck (SPD), ist neuer Vorsitzender des Kuratoriums der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer. Das Gremium habe Beck am Mittwochabend einstimmig gewählt, teilte das Bistum Speyer am Donnerstag mit. Er folgt damit dem 2017 verstorbenen Gründungsvorsitzenden, Altbundeskanzler Helmut Kohl, im Amt nach. Beck gehört dem Kuratorium der Stiftung seit ihrer Gründung 1999 an. Das Kapital der Stiftung habe sich seit 1999 von 1,5 Millionen Mark auf 4,1 Millionen Euro erhöht, teilte der Vorstandsvorsitzende Peter Frankenberg in seinem Geschäftsbericht über das Haushaltsjahr 2017 mit.

Gerhard Richter bleibt wichtigster bildender Künstler 85-Jähriger führt seit 15 Jahren "Kunstkompass" an Der deutsche Maler Gerhard Richter bleibt im Ranking "Kunstkompass" weiterhin der weltweit wichtigste Künstler. Der in Köln lebende Maler ist seit 15 Jahren die Nummer eins. Auf Platz zwei bleibt der US-Künstler Bruce Nauman. Dahinter haben Georg Baselitz und Rosemarie Trockel die Plätze getauscht: der Maler ist auf Rang drei vorgerückt, Trockel steht auf Rang vier. Dann folgen Cindy Sherman (USA), Anselm Kiefer (Deutschland), Olafur Eliasson (Dänemark), Tony Cragg (Großbritannien), William Kentridge (Südafrika) und Richard Serra (USA). Führende Kunstnation ist weiterhin Deutschland mit 28 Künstlern unter den Top-100, dicht gefolgt von den USA mit 27 Künstlern. Der "Kunstkompass" wurde am Donnerstag im Wirtschaftsmagazin "Capital" veröffentlicht. Es umfasst insgesamt 30 000 Künstler und basiert auf der Annahme, dass die Qualität von Kunst nicht messbar ist, wohl aber die Resonanz in der Kunstwelt.

Kanadische Medien erhalten Steuererleichterungen Regierung will demokratische Funktion der Medien schützen Die kanadische Regierung will die darbende Medienbranche mit Steuererleichterungen unterstützen. Damit solle die essenzielle Rolle geschützt werden, die unabhängige Nachrichtenmedien in der kanadischen Demokratie spielen, sagte Finanzminister Bill Morneau im Parlament. Die insgesamt 600 Millionen kanadische Dollar (400 Millionen Euro) sollen über fünf Jahre in die Arbeitskosten der Medien fließen und Steuererleichterungen für Online- Abonnenten ermöglichen. Mehr als 250 Medien haben in den vergangenen zehn Jahren in Kanada dicht gemacht. Die Umsätze von Zeitungen sind seit 2021 um 40 Prozent geschrumpft. Die konservative Opposition im kanadischen Parlament kritisierte, dass die Regierungspläne im Konflikt mit der Pressefreiheit stehen.

Neu gestaltetes Anne-Frank-Haus öffnet Eröffnung im Beisein des niederländischen Königs Willem-Alexander In den vergangenen zwei Jahren wurde die Ausstellung in Amsterdam modernisiert und an die Bedürfnisse jüngerer Besucher angepasst. Wie das Museum mitteilte, sind viele Besucher jünger als 25 Jahre und kommen nicht aus Europa. Deshalb seien die Informationen über den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg verstärkt worden. Der authentische Charakter des Hauses solle jedoch weiterhin im Vordergrund der Ausstellung stehen. Das jüdische Mädchen Anne Frank starb 1945 im NS-Konzentrationslager Bergen-Belsen. Vorher versteckte es sich mit seiner Familie mehr als zwei Jahre lang in dem Haus an der Amsterdamer Prinsengracht, das heute das Anne-Frank-Museum ist. Dort führte sie ihr Tagebuch, das in mehr als 70 Sprachen übersetzt wurde.

Laser-Drohnen vermessen tschechische Holzkirchen Dreidimensionale Darstellung ermöglicht Reparatur der Gotteshäuser Das mährisch-schlesische Bistum Ostrava-Opava (Ostrau-Troppau) lässt seine 15 wertvollen Holzkirchen mit Hilfe von Laser-Drohnen scannen. Die neue Technik ermöglicht laut tschechischen Medienberichten die dreidimensionale Darstellung der Gotteshäuser. Das erleichtere nicht nur Reparaturen oder den Wiederaufbau zerstörter Holzkirchen. Die digitalen Modelle könnten auch Feuerwehrleuten bei einem Brand helfen. Anstoß für die Aktion gab 2017 die Zerstörung der aus dem 16. Jahrhundert stammenden Fronleichnamskirche in Guty durch Brandstiftung. Die meisten Holzkirchen Tschechiens stehen in den waldreichen Grenzgebieten zu Polen und der Slowakei. Als bedeutendster Bau gilt die Marienkirche in Broumov von 1436/37.

Antikes Kirchenmosaik nach Zypern zurückgekehrt Ausstellung in Museum geplant Das rund 1.500 Jahre alte Mosaik wurde nach Angaben des Byzantinischen Museums nach der Teilung Zyperns von einem türkischen Kunsthändler aus der Kirche der Jungfrau von Kanakaria gestohlen und ins Ausland verkauft. Es sei in Monaco aufgespürt und der zyprischen Botschaft übergeben worden. Das Mosaik zeigt den Evangelisten Markus und stammt aus der selben Zeit wie die berühmten Mosaiken in der Kirche San Vitale in Ravenna. Der Direktor des Byzantinischen Museums, Ioannis Eliades, sagte, sie hätten großen architektonischen und religiösen Wert. Das liegt auch daran, dass sie zu den wenigen Kunstwerken ihrer Zeit gehörten, die den Bildersturm in der orthodoxen Christenheit im 8. und 9. Jahrhundert überstanden haben.

Gesetze gegen Fake-News in Frankreich beschlossen Rückendeckung für Präsident Macron Die französische Nationalversammlung hat am Abend mit klarer Mehrheit für zwei Gesetze gegen die Verbreitung von Falschnachrichten gestimmt. Die Gesetze sehen vor, dass Parteien oder Kandidaten in den drei Monate vor einer landesweiten Wahl mit Hilfe eines Richters im Eilverfahren gegen öffentlich verbreitete Unwahrheiten vorgehen können. Zudem sollen sich soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter zu größerer Transparenz verpflichten, wenn sie Inhalte gegen Bezahlung verbreiten. Präsident Macron will so die Verbreitung von Gerüchten und Falschaussagen in Wahlkampfzeiten verhindern. Kritiker warnen vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit und vor Zensur. Sie sehen in den Gesetzen den Versuch, missliebige Informationen zu unterbinden. Der französische Senat hatte die Gesetzentwürfe abgelehnt. Das letzte Wort hatte aber die Nationalversammlung.

Offenbar Rembrandts Daumenabdrücke entdeckt Bisher sind keine Fingerabdrücke des Malers bekannt Auf einer Ölskizze aus dem 17. Jahrhundert sind offenbar zwei Fingerabdrücke von Rembrandt entdeckt worden. Restauratoren fanden die Daumenspuren in der unteren Farbschicht des Bildes. Es seien keine anderen Fingerabdrücke Rembrandts bekannt und somit ein Vergleich unmöglich, teilte das Auktionshaus Sotheby's in London mit. Wegen der Lage der Abdrücke in der Farbschicht sind sich die Experten aber trotzdem so gut wie sicher, dass sie von dem holländischen Künstler stammen müssen. Sotheby's versteigert die 25 Zentimeter große "Studie des Kopfes eines jungen Mannes", das Jesus darstellen soll, am 5. Dezember. Der Schätzpreis liegt bei sechs Millionen Britischen Pfund (etwa 6,7 Millionen Euro). Das Bild soll um 1650 entstanden sein.

Berliner East Side Gallery gerettet Senat stellt Mauer-Teilstück unter Denkmalschutz In Berlin haben der Senat und die Stiftung die Rettung der East Side Gallery besiegelt. Das mit 1,3 Kilometer längste noch erhaltene Teilstück der Mauer gehört seit dem 1. November zur Stiftung Berliner Mauer. Eine weitere Zerstörung der weltweit längsten Open-Air-Galerie ist damit laut Stiftungsdirektor Axel Klausmeier und Berlins Kultursenator Klaus Lederer ausgeschlossen. Das Teilstück steht unter Denkmalschutz, die dazugehörigen Grundstücke sind an die Stiftung Berliner Mauer übertragen worden, sagten Klausmeier und Lederer in Berlin. Für das Gelände am Spree-Ufer gebe es auch keinen Bebauungsplan und keine Bauvoranfragen mehr, versicherte Klausmeier. Er kündigte an, das Areal zu einer Gedenk-, Bildungs- und Kunststätte auszubauen. Geplant sei unter anderem eine Ausstellung über die Geschichte des Ortes. Bis zum Mauerfall 1989 trennte das Gelände den Ost-Berliner Stadtteil Friedrichshain vom West-Berliner Kreuzberg.