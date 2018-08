"Am tiefsten unter den Hunden steht unleugbar der Mops", heißt es in Brehms "Tierleben". Der Zoologe mag den überzüchteten Hund verachtet haben – Könige, Kleinbürger und Dichter jedoch liebten ihn. Und spätestens Loriot machte den Mops zum Popstar. Mehr

Kultur in die Provinz tragen, das will das Programm "Kulturland Brandenburg". Dabei werden in jedem Sommer Künstler aus Berlin, Dresden und anderswo in die dünn besiedelte Mark geschickt. Dort spielen sie Theater, veranstalten Konzerte und organisieren Ausstellungen. Mehr