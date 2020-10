Dokumentarhörspiel über AIDS von Rosa von Praunheim Adonis in New York Feature, 69 min Von Rosa von Praunheim

Das New York der 80er Jahre lebt von seinem Mythos als "schwulste Stadt der Welt". Und plötzlich ist das AIDS-Virus da, das von Reaktionären als Strafe für sündigen Lebenswandel interpretiert wird. Wie reagiert die Stadt in dieser Situation? Rosa von Praunheim ist in New York unterwegs, spricht mit Freunden, Künstlerinnen und Künstlern, Bekannten aus der Schwulenszene. Was kann man tun, was verändert sich und wie kann man sich schützen? Keine Frage ist für Rosa von Praunheim zu explizit und auch sein eigenes Liebesleben verschweigt er nicht. Im Zentrum des dokumentarischen Hörspiels steht ein langes Telefonat mit dem Filmemacher Arthur Bressan, der kurz danach starb.

Adonis in New York

Von Rosa von Praunheim

Mitarbeit: Claudia Steinberg und Mike Shephard

Regie: der Autor

Mit: Adonius, Claudia Steinberg, Arthur Bressan, Raymond Jacobs, Peter, Vera Graf und Larry Kramer

Sprecher: René Schöneberger

Ton: Jörg Kunigk

Produktion: WDR/NDR/RIAS 1987

Länge: 54'28 (Radiofassung)

Länge: 1‘08‘58 (Onlinefassung)

Hören Sie hier ein ausführliches Gespräch, das unser Autor Johannes Nichelmann 33 Jahre nach "Adonis in New York" geführt hat - über die damalige Produktion und über Parallelen zum heute.