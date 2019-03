Der Pritzker-Preis für Architektur geht an den Japaner Arata Isozaki. Isozaki ist eine Weltmarke und hat den Begriff „Stararchitekt“ mit geprägt. Das Spannende an ihm ist, dass es einen "Isozaki-Stil" nicht gibt, meint Kritiker Nikolaus Bernau. Mehr

Die Schwedische Akademie hat beschlossen, dass es 2019 gleich zwei Literaturnobelpreise geben soll. Nach den Skandalen um sexuelle Übergriffe und Indiskretionen hat man in Stockholm den Reset-Knopf gedrückt. Eine Glosse. Mehr

Herbert Grönemeyer ist ein Künstler mit Haltung. Immer wieder hat er aktuelles Zeitgeschehen in seiner Musik reflektiert. Auch sein neues Album "Tumult" steht dem in nichts nach. Juliane Reil hat einen beeindruckenden Tournee-Auftakt in Kiel erlebt.Mehr