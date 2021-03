Zeichnung zu Folge 3 (Josef Maria Schäfers)

Die Fortsetzung unserer sechsteiligen Schulserie. In Folge 3 sucht die Klassenlehrerin nach dem besten Konzept. Wie selbstständig, wie geführt soll der Unterricht sein? Wie kriegt man Ruhe in diesen Haufen? Aus den Siebtklässlern werden Achtklässler und allmählich tritt ein Wandel bei den Jugendlichen ein. – In Folge 4 besuchen wir die Oberstufe, Klasse 11. Hefte, Bücher und Kugelschreiber liegen ordentlich bereit, es herrscht eine konzentrierte Arbeitsstimmung. Hier spricht meist nur, wer dazu aufgefordert wird. Die Schüler*innen lernen in der Oberstufe freiwillig, Ziel ist ein gutes Abitur. Denn danach beginnt die Zukunft – und die soll schließlich gut werden.

Zeichnung zu Folge 4. (Josef Maria Schäfers)

Ursendung

SCHULE (3+4/6)

Eine Bestandsaufnahme

Folge 3: Ende der Schonzeit

Folge 4: Lernstoffe und andere Substanzen

Von Stella Luncke und Josef Maria Schäfers

Ton und Regie: die Autor*innen

Mit: Fanny Staffa

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021

Länge: 56'30

Teile 1 und 2 am 16. März um 22:03 Uhr

Teile 5 und 6 am 18. März um 22:03 Uhr

Stella Luncke und Josef Maria Schäfers, geboren 1974 und 1968, produzieren lange und kurze Features und Hörspiele für verschiedene Sender, außerdem Wurfsendungen für Deutschlandfunk Kultur. Sie sind im Leitungsteam des Berliner Hörspielfestivals. Zuletzt: "Idylle" (Deutschlandfunk Kultur 2019), "Smalltalk 1" (RBB 2014), "Smalltalk 2" (RBB 2015), "Smalltalk 3" (RBB 2016), "Wahnsinn Familie" (Deutschlandfunk Kultur 2017) und "Unrentabel" (SWR 2020). Für die Autorenproduktion "Wo sind die bloß?" erhielten sie den ARD PiNball 2015. 2009 wurde Stella Luncke mit dem Kurt-Magnus-Preis ausgezeichnet. Beide leben in Berlin.