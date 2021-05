Kulturnachrichten

Montag, 17. Mai 2021

DOK.fest zeichnet tschechischen Film "Anny" aus Der Film "Anny" der tschechischen Regisseurin Helena Trestikova ist beim 36. Internationalen DOK.fest München mit dem Hauptpreis ausgezeichnet worden. Die 67-minütige Dokumentation erzählt die Geschichte von Sexarbeiterin Anny, die im post-sowjetischen Prag auf der täglichen Suche nach Glück ist, wie der Bayerische Rundfunk mitteilte. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird von der öffentlich-rechtlichen Anstalt zusammen mit Story House Productions, einem Unternehmen der Bavaria Film Gruppe, gestiftet. Trestikova zeige ohne Schnörkel in Videoaufnahmen von 1996 bis 2012 am Beispiel ihrer Protagonistin, wie diese in der nach-sozialistischen Ära mit ihren ökonomischen Unwägbarkeiten "irgendwie durchkomme". Regisseurin Trestikova studierte an der Prager Filmhochschule FAMU und realisierte bis heute mehr als 50 Filme. Das DOK.fest München stellte in diesem Jahr im Rahmen seiner Hommage neun Filme der Grande Dame des tschechischen Dokumentarfilms vor.

Sandra Hüller mit Theaterpreis Berlin geehrt Die Schauspielerin Sandra Hüller hat den Theaterpreis Berlin erhalten. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde der 43jährigen am Sonntag in Berlin verliehen. Geehrt wurde Hüller für "ihre besonderen Verdienste um das deutschsprachige Theater", wie die Stiftung Preußische Seehandlung und die Berliner Festspiele mitteilten. Zu ihrem Spiel gehörten "extreme Ernsthaftigkeit und waghalsige Unbedingtheit" genauso wie ihr "leicht spöttischer, freundlich distanzierter Blick auf die Welt und die Dinge, die sie da tut", so die Jury. Sandra Hüller spielte schon an vielen Theatern und ist auch aus Kinofilmen bekannt, darunter "Toni Erdmann" und "In den Gängen". Für ihre Rolle als Hamlet am Schauspielhaus Bochum wurde die Schauspielerin mit dem renommierten Gertrud-Eysoldt-Ring geehrt. Den Theaterpreis Berlin hätte Hüller bereits im vergangenen Jahr bekommen sollen, doch wegen der Pandemie war die Verleihung ausgefallen. Nun wurde sie während des Berliner Theatertreffens nachgeholt. Dieses findet auch in diesem Jahr online statt.

DJV kritisiert FDP-Rundfunk-Beschluss Der Deutsche Journalisten-Verband hat den Beschluss des FDP-Bundesparteitags zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk als "populistisch" bezeichnet. Eine Reduzierung auf ein Nischen-Angebot wäre verfassungswidrig, erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Überall. Die FDP nehme mit diesem Beschluss Platz auf der Bank der Rundfunkgegner aus AfD und Teilen der Union. Zudem seien die Länder für die Rundfunkpolitik zuständig. Insofern frage er sich, warum ein solcher Beschluss ins Programm für die Bundestagswahl aufgenommen werde, meinte Überall. Die FDP fordert eine Beschneidung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Senkung des Rundfunkbeitrags.

Lew-Kopelew-Preis für Menschenrechte verliehen Die Belarussinnen Swetlana Tichanowskaja, Maria Kolesnikowa und Veronika Zepkalo sind in Köln mit dem diesjährigen Lew-Kopelew-Preis ausgezeichnet worden. Die russische Medien- und Menschenrechtsorganisation OVD-Info und der russische Historiker Jurij Dmitriev erhielten den Preis für das vergangene Jahr. Pandemiebedingt wurde er gemeinsam für die Jahre 2020 und 2021 verliehen. Der Vorsitzende des Kopelew-Forums, Roth, erklärte, alle Geehrten stünden ganz in der Tradition des 1997 in Köln verstorbenen Schriftstellers Lew Kopelew. Er wurde 1981 von den damals sowjetischen Behörden zwangsausgebürgert. Tichanowskaja, Kolesnikowa und Zepkalo seien zu Gesichtern der friedlich protestierenden Bevölkerung in Belarus geworden, erklärte das Forum. Das Projekt OVD-Info sei gegründet worden, um Missstände in Russland wie Druck auf Oppositionelle öffentlich zu machen. Der Historiker Dmitriev wurde für seine Forschungen über den sogenannten „Großen Terror“ Stalins ausgezeichnet.