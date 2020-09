Kulturnachrichten

Dienstag, 15. September 2020

Dörrie und Zaree leiten Jury der ARD-Hörspieltage Die Regisseurin und Schriftstellerin Doris Dörrie und die Schauspielerin und Filmemacherin Maryam Zaree leiten erstmals die Jury der ARD-Hörspieltage. Wie der Südwestrundfunk in Baden-Baden mitteilte, bewerben sich die zwölf besten Hörspiele von ARD, Deutschlandradio, Österreichischem Rundfunk und dem Schweizer Sender SRF. Das Festival werde dieses Jahr coronabedingt "hybrid" veranstaltet, also mit deutlich weniger Publikum und einer Veranstaltung vor Ort und im Netz. Der Deutsche Hörspielpreis der ARD ist mit einem Preisgeld von bis zu 5.000 Euro dotiert und gilt damit als höchstdotierter Hörspielpreis im deutschsprachigen Raum.

Pariser Kunstmesse FIAC fällt wegen Corona aus Die Pariser Kunstmesse FIAC fällt wegen der Corona-Krise aus. Sie gehört neben der Art Basel und der Frieze in London zu den wichtigsten Messen der Branche. Wie der Veranstalter mitteilte, wurde die eigentlich vom 22. bis zum 25. Oktober im Ausstellungsgebäude Grand Palais geplante Veranstaltung abgesagt. Die 47. FIAC-Messe ist jetzt vom 21. bis zum 24. Oktober kommenden Jahres in der französischen Hauptstadt geplant. Im vergangenen Jahr waren rund 200 Galerien bei der FIAC vertreten, darunter die wichtigsten Namen der Branche wie Gagosian, Thaddaeus Ropac, Hauser & Wirth und David Zwirner.

Schauspielerin Sabine Hahn gestorben Die Schauspielerin Sabine Hahn ist tot. Die 83-Jährige sei bereits in der Nacht zum Samstag in Hamburg nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, teilte ihre Agentur mit. Die in Breslau geborene Schauspielerin spielte ab 1953 an verschiedenen Bühnen, darunter am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Außerdem war sie in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen wie "Schwester Weiß" oder "Ihr letzter Wille kann mich mal" und in TV-Serien zu sehen.

EU-Kulturminister beraten in Berlin Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich heute in Berlin mit den Kulturministern der EU-Länder getroffen. Dabei ging es um Maßnahmen, die die Kultur in der Corona-Pandemie stärken sollen. In der Kultur schlage das Herz Europas, sagte die CDU-Politikerin. Der gesamte Kulturbereich in Europa - und damit auch Europa selbst - stehe vor der größten Herausforderung der letzten Jahrzehnte. "Wir sind uns einig darin, dass der Kultur- und Kreativsektor bei den europäischen Aufbauhilfen angemessen berücksichtigt werden muss", so Grütters. Sie halte "Pandemie-Regelungen mit Augenmaß" für notwendig, um die Kultur in Europa am Leben zu erhalten. Gesundheitsschutz habe immer Vorrang, allerdings gebe es inzwischen aus ganz Europa eine Reihe von Beispielen, die zeigten, dass eine Rückkehr zur lebendigen kulturellen Teilhabe auch in Zeiten der Pandemie möglich sei. Die in Berlin besprochenen Ansätze sollen nun auf Fachebene weiter vertieft werden.