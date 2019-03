Kulturnachrichten

Freitag, 15. März 2019

Documenta-Kurator Okwui Enwezor gestorben Mehrere Quellen auf Twitter melden, dass der Museumskurator Okwui Enwezor gestorben ist. Er wurde 55 Jahre alt. Enwezor wurde 1963 in Nigeria geboren und ging 1982 nach New York, um Politikwissenschaft zu studieren. Bald jedoch interessierte er sich mehr für Lyrik und Kunst und wurde außerordentlicher Kurator am International Center of Photography in New York. 1998 bis 2002 leitete der die elfte Documenta in Kassel. Außerdem kuratierte er zahlreiche große Ausstellungen, etwa die Biennalen in Johannesburg, Venedig und Sevilla. 2011 ging er als Leiter ans Haus der Kunst in München. 2018 legte er dieses Amt nieder. Kurz nach seinem Abschied aus dem Haus der Kunst hatte er seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Im "Spiegel" hatte er damals gesagt, er habe das Gefühl gehabt, in München nicht mehr erwünscht gewesen zu sein.

Medienexperten: Gefährdung von Kindern im Netz nimmt zu Die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen durch das Internet nimmt trotz aller Bemühungen um Prävention und Aufklärung weiter zu. Es gebe immer neue Apps und Programme, auf die Kinder Zugriff hätten, sagte die Rostocker Rechtsanwältin Gesa Stückmann bei der vierten Bundesjugendkonferenz Medien in Rostock. Zudem hätten sie immer früher die entsprechende Technik in der Hand. Als Beispiel nannte Stückmann ein soziales Netzwerk, das sich auf kurze selbstgedrehte Tanz- und Gesangsvideos spezialisiert hat. "Die wenigsten Kinder stellen sich eine Privatsphäre ein, das ist in der Regel alles öffentlich." Die Kinder und Jugendlichen bewegten sich oft leicht bekleidet vor der Kamera. "Das ist für Pädophile sehr attraktiv", sagte Stückmann. Bei der bis Sonntag dauernden Konferenz diskutieren rund 300 sogenannte Medienscouts aus ganz Deutschland, wie sie Mitschüler im Umgang mit sozialen Netzwerken beraten können.

Digitalpakt: Bundesrat stimmt Grundgesetzänderung zu Der Bundesrat hat einer Grundgesetzänderung zur Finanzierung der Digitalisierung an Schulen zugestimmt. Damit kann der Bund künftig Geld für die Bildungsinfrastruktur zur Verfügung stellen. Konkret ist zunächst der sogenannte Digitalpakt Schule geplant. Dieser sieht vor, dass der Bund die Länder mit fünf Milliarden Euro bei der Ausstattung etwa mit Breitbandanschlüssen und technischen Geräten unterstützt. Der Bundesrat beschloss die Grundgesetzänderung einstimmig. Zuvor hatte der Bundestag bereits zugestimmt. Im vergangenen Jahr hatte der Bundestag bereits für eine entsprechende Grundgesetzänderung gestimmt. Der Bundesrat hatte diese jedoch abgelehnt, weil die Länder fürchteten, zu viele Kompetenzen zu verlieren. Für Änderungen ist im Bundestag und in der Länderkammer jeweils eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig.

"Die Kinder von Golzow" kommen ins Museum Die einzigartige Langzeitdokumentation "Die Kinder von Golzow" über den Lebensweg ehemaliger Schüler über fast fünf Jahrzehnte kommt in die Obhut des Filmmuseums Potsdam. Die Macher Barbara und Winfried Junge überließen dem Museum eine DVD-Edition aller Filme und weiteres Material. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte, das Ehepaar habe mit den "Kindern von Golzow" ein unvergessliches Denkmal gesetzt. Gerade im Jahr des Jubiläums von 30 Jahren Mauerfall handle es sich um einen sehr wertvollen Beitrag für das Wissen um das Leben in der DDR, "das wir in Andenken erhalten werden". Die Chronik berichtet über Menschen aus Golzow im Oderbruch, die zwischen 1953 und 1955 in der DDR geboren wurden. Sie beginnt wenige Tage nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 und endet 2007.

Kolonialerbe: Kulturrat hält Bund-Länder-Papier für nicht ausreichend Der Deutsche Kulturrat hat das Bund-Länder-Papier zum Umgang mit kolonialem Erbe begrüßt, hält es aber für nicht ausreichend. Wichtig sei die Klarstellung, dass koloniales Unrecht nicht vergessen werden dürfe, erklärte der Spitzenverband der Bundeskulturverbände in Berlin. Auch die im Papier getroffene Unterscheidung zur Aufarbeitung von NS-Raubkunst und die Entscheidung, menschlichen Überresten Vorrang einzuräumen, seien positiv zu bewerten. Der Kulturrat bemängelte allerdings, dass die Kirchen nicht adressiert würden und dass kein Ombudsmann oder Ethikrat vorgesehen sei, der in Zweifelsfällen angerufen werden könne. Die Kirchen, die durch ihre Missionstätigkeit in die Kolonialgeschichte verstrickt sind, müssten in die Diskussion miteinbezogen werden, sagte Kulturrats-Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Außerdem seien neben den ethnologischen Museen auch Naturkundemuseen und Bibliotheken betroffen und sollten ebenfalls angesprochen werden.

Hochschulen sollen Digitalisierung vorantreiben Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat in Berlin Empfehlungen zur Digitalisierung in der Hochschullehre verabschiedet. Diese richten sich an die Länder, den Bund und an die Hochschulleitungen, die Fakultäten, die Fachbereiche und die Lehrenden selbst, wie es in der Erklärung hieß. Demnach soll jede Universitäten oder Fachhochschule eine Digitalisierungsstrategie hochschulübergreifend fest auf allen Ebenen verankern. Dies solle von den Hochschulleitungen sichergestellt werden. Dazu gehöre auch, die organisatorischen, personellen und finanziellen Voraussetzungen zur Durchführung und Unterstützung der Lehre in der digitalen Welt zu schaffen.

Weiteres Gemälde aus Gurlitt-Fund als NS-Raubkunst erkannt Ein weiteres Gemälde aus dem Kunstfund Gurlitt ist als NS-Raubkunst identifiziert worden. Auf das Werk "Quai de Clichy" von Paul Signac sei ein Anspruch auf Herausgabe angemeldet worden, teilte das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste am Donnerstag in Magdeburg mit. Sie sei zuversichtlich, dass das Gemälde zügig an Nachkommen eines Opfers nationalsozialistischer Verfolgung zurückgegeben werden könne, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Man stehe bereits mit einer Vertreterin in Kontakt. Es handelt sich um den siebten aufgedeckten Raubkunstfall aus dem Bestand Cornelius Gurlitt, dem Sohn von Hildebrand Gurlitt, einem Kunsthändler unter den Nationalsozialisten. Im November 2013 war bekannt geworden, dass aus der Münchner Wohnung des inzwischen gestorbenen Sohnes mehr als 1.200 Kunstwerke beschlagnahmt worden waren.