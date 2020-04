Kulturnachrichten

Donnerstag, 30. April 2020

documenta-Archiv mit neuer Leitung Die Kunsthistorikerin Nadine Oberste-Hetbleck wird neue Direktorin des documenta-Archivs. Sie folgt damit auf Birgit Jooss, die im Februar an das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München gewechselt war, teilte die documenta mit. Oberste-Hetbleck wird auch den Aufbau des documenta-Instituts mitgestalten, das zunächst unter dem Dach der documenta und Museum Fridericianum gGmbH in Kooperation unter anderem mit dem Bund und der Universität Kassel entsteht. Oberste-Hetbleck kommt vom Kunsthistorischen Institut der Universität Köln und leitet das documenta-Archiv ab 1. August.

Schwedische Schriftstellerin Maj Sjöwall gestorben Die schwedische Schriftstellerin und Übersetzerin Maj Sjöwall, die in Deutschland vor allem für ihre Krimireihe über den Kommissar Martin Beck bekannt wurde, ist gestorben. Nach langer Krankheit sei sie im Alter von 84 Jahren friedlich eingeschlafen, berichteten mehrere schwedische Medien. Ihr schwedischer Verlag Piratförlaget schrieb auf Facebook: "Ruhe in Frieden, geliebte Maj!" Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Per Wahlöö hatte Sjöwall zwischen 1965 und 1975 die zehnteilige Romanreihe über Kommissar Beck geschrieben, die später als Vorreiter der Skandinavienkrimis betrachtet wurde. Die Werke wurden in mehrere Sprachen übersetzt und stellten zudem die Grundlage für die deutsch-schwedische Krimi-Filmreihe "Kommissar Beck" dar.

Starkes Nutzerwachstum bei Spotify Der weltgrößte Musikstreamingdienst Spotify ist in der Coronavirus-Pandemie gewachsen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer sei um 31 Prozent auf 286 Millionen gestiegen, teilte das schwedische Unternehmen mit. Davon hätten 130 Millionen den Premiumdienst abonniert, für den monatliche Gebühren fällig werden. Im Vorjahreszeitraum waren die monatlichen Nutzerzahlen um 25 Prozent in die Höhe geklettert. Der Umsatz des Musikstreaming-Pioniers stieg zum Jahresstart um 22 Prozent auf 1,85 Milliarden Dollar. Dagegen legten die Werbeeinnahmen, entgegen der Erwartung des Management, nicht zu. Laut Spotify sind wegen der Coronakrise im März Anzeigenkampagnen gekündigt oder pausiert worden.

Eisenacher Bachhaus öffnet wieder Nach siebenwöchiger Pause öffnet das Bachhaus in Johann Sebastian Bachs Geburtsstadt Eisenach am 4. Mai wieder für Besucher. Wegen der Corona-Pandemie sind aber Gruppenbesuche, Führungen und Vorführungen der barocken Musikinstrumente noch nicht wieder möglich. Auch das Museumscafé bleibe noch geschlossen, der Garten sei jedoch wieder offen, teilte das Bachhaus mit. Die Eintrittspreise sollen wegen der Einschränkungen bis zur Öffnung der Hotels und Gaststätten halbiert werden. Das Bachhaus Eisenach ist mit über 250 originalen Exponaten eine der bedeutendsten Ausstellungen zum Leben und der Musik von Johann Sebastian Bach.