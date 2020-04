Dlf-Spontankonzert mit Hinrich Alpers, Franziska Hölscher und Severin von Eckardstein Wir spielen für Sie!

Moderation: Stefan Lang

Hinrich Alpers und das Duo Franziska Hölscher - Severin von Eckardstein haben spontan für heute Abend zugesagt. (Hannes Caspar / Irène Zandel / Montage Deutschlandradio)

Die Jesus-Christus-Kirche Berlin, ein legendärer Aufnahmeort schon für Herbert von Karajan, ist das Studio für unsere Spontankonzerte. Auch dieses Mal haben wir ganz kurzfristige Zusagen erhalten für Musik von Beethoven, Clara Schumann und Maurice Ravel.

Die Jesus-Christus-Kirche in Berlin Dahlem bietet uns genug Platz, ein Konzert zu unternehmen, bei dem alle Musiker viel Platz haben. Ohne Publikum, aber mit reichlich Mikrofonen ausgestattet, können wir Ihnen heute wieder ein Programm anbieten, das sich spontan gefügt hat.

Sinfonikkonzentrat

Im ersten Teil erleben Sie den Pianisten Hinrich Alpers, der gerade alle Beethoven-Sinfonien einspielt. Allein? Ja, auf dem Klavier. Der Beethoven-Fan Franz Liszt hatte alle diese Werke für 88 Tasten eingerichtet. Hinrich Alpers wird beim Gespräch erläutern, wo die Unterschiede, die Feinheiten, die Besonderheiten, die Schwierigkeiten und Schönheiten dieser Klavierfassung liegen.

Von deutscher Romantik zur französischen Eleganz

Zum zweiten Teil werden Franziska Hölscher und ihr langjähriger Klavierpartner Severin von Eckardstein Musik der Romantik spielen. Zum einen Musik von Clara Schumann, jener Starpianistin, die auch etliche Jahre in Berlin lebte. Die vierte Sonate von Mieczyslaw Weinberg zieht die Hörer vorerst mit einem Adagio in ihren magischen Bann, der aber dann schalkhaft gebrochen wird. Ein geigerisches Feuerwerk, dem die Sonate von Ravel folgt. Hier schielt der Komponist Richtung Nachtclubs, in denen gerade der Blues und Jazz der 1920er Jahre florierte. Fein gesponnene Musik ist das, die spontan heute auf das Programm gehoben wurde.

Live aus der Jesus-Christus-Kirche Berlin

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60

Bearbeitet für Klavier von Franz Liszt

Hinrich Alpers, Klavier

Clara Schumann

Romanzen für Violine und Klavier

Mieczyslaw Weinberg

Sonate Nr. 4 für Violine und Klavier

Maurice Ravel

Sonate Nr. 2 G-Dur für Violine und Klavier

Franziska Hölscher, Violine

Severin von Eckardstein, Klavier