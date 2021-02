Kulturnachrichten

Mittwoch, 24. Februar 2021

DJ-Präsident warnt vor Sterben der Branche Der Präsident des Berufsverbands Discjockey, Dirk Wöhler, warnt vor einem Sterben der Veranstaltungsbranche, sollte nicht schnell ein Öffnungs-Szenario mit Antigentests realisiert werden. Die Branche sei tot, wenn gewartet werde, bis alle geimpft seien, sagte der 51-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Künstler seien die Seele der Republik. Theaterchefs und Veranstalter haben jüngst ein umfassendes Konzept vorgelegt, das in mehreren Stufen die Rückkehr von Zuschauern vorsieht. Ein solches Öffnungs-Szenario kann sich Wöhler gut vorstellen. So könnten sich Besucher eines Konzerts zum Beispiel drei Tage vorher per App mit einem Schnelltest-Nachweis anmelden. Denkbar wäre, sich dann bis zu dem Event zu isolieren, sagte der Eventmanager aus Braunschweig.

Beatnik Lawrence Ferlinghetti ist tot Der Verleger und Schriftsteller Lawrence Ferlinghetti hat sie alle zusammengeführt: Die Dichter der Beat Generation. Nun ist Ferlinghetti einen Monat vor seinem 102. Geburtstag gestorben. Der studierte Journalist hatte sich der Anti-Vietnamkriegs-Bewegung angeschlossen und nach seiner Promotion an der Pariser Sorbonne einen Buchladen für avantgardistische Literatur in San Franciso eröffnet, um mit einer Gegenkultur antikapitalistische Veränderungen voranzutreiben. Die Werke von Allen Ginsburg, Jack Kerouac und William S. Burroughs verlegte er teilweise selbst und produzierte damit in den 1950er Jahren Skandale. Seit 2003 war Mitglied der American Academy of Arts and Letters.

Facebook und Instagram ensperren "Monitor"-Film Facebook hat einen blockierten Beitrag des WDR-Politikmagazins "Monitor" zu dem rassistisch motivierten Anschlag mit neun Toten in Hanau wieder online gestellt. Der Film sei irrtümlich auf Facebook und dem Tochterunternehmen Instagram gesperrt worden, sagte ein Sprecher und entschuldigte sich für den Fehler. "Monitor"-Chef Georg Restle hatte sich am Dienstag auf Twitter über das Vorgehen des US-Konzerns beschwert. Instagram hatte zuvor geschrieben: "Wir haben deinen Beitrag entfernt, da er gegen unsere Gemeinschaftsrichtlinien verstößt." Der Beitrag mit dem Titel "Ein Jahr nach dem Attentat von Hanau: Tödliche Versäumnisse?" hatte unter anderen die Frage thematisiert, ob die Behörden und insbesondere die Polizei im Kontext der Hanauer Morde versagt haben.

RBB-Intendantin: UKW-Wellen zunächst erhalten Die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, hat die UKW-Abschaltung von Radioprogrammen in den nächsten Jahren ausgeschlossen. Sie sagte im Medienausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, immer mehr Zuschauer und Hörer verabschiedeten sich vom klassischen linearen Empfangsgerät, gebrauchten intelligente Bildschirme, und die Angebote von unterschiedlichen Medienformen verschmölzen zunehmend. Dem müsse man mit Angeboten entsprechen. Schlesinger betonte zugleich: "Es heißt nicht, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei Jahren eine Welle einstellen." Der RBB sei zurzeit mit seinen linearen Angeboten "extrem erfolgreich". Die Gewerkschaft ver.di hatte die geplante Neufassung des Staatsvertrags für den RBB als intransparent kritisiert und gefordert, dass ausnahmslos alle RBB-Hörfunkprogramme weiter linear erreichbar sind.

Grütters: Bei Öffnungen an Kultur denken Kulturstaatsministerin Monika Grütters appelliert bei möglichen Öffnungen in den kommenden Wochen eindringlich an die Länder, auch an Kultureinrichtungen zu denken. "Kulturorte, die sich von Anfang an solidarisch gezeigt und wirksame Hygienekonzepte entwickelt haben, verdienen Öffnungsperspektiven, und zwar möglichst bald", schreibt Grütters in einem Artikel für die Zeitung "Politik & Kultur" des Deutschen Kulturrats. Die Länder müssten daher differenziert vorgehen, statt großflächig an pauschalen Schließungen festzuhalten. Gerade Museen und auch Konzerthäuser hätten gute Belüftungsanlagen und gute Hygienekonzepte.

"Kultureinrichtungen waren die ersten, die schließen mussten, sie dürfen nicht die letzten sein, die wieder öffnen dürfen", so Grütters. Die Darstellenden Künste etwa litten unter einem Minus von 90 Prozent.

Pariser Gericht bestätigt Plagiatsurteil gegen Jeff Koons Der US-Künstler Jeff Koons ist in einem Berufungsverfahren in Paris wegen unerlaubter Nachahmung einer Werbung des französischen Bekleidungsherstellers Naf-Naf verurteilt worden. Die Richter bestätigten ein im Jahr 2018 gefälltes Urteil zu Koons Werk "Fait d'Hiver". Zugleich erhöhten sie die Entschädigungszahlungen, die Koons dem geistigen Urheber der Werbung, Davidovici, leisten muss. Die Werbung zeigte ein Schwein vor einer auf dem Rücken liegenden Frau. Das Gericht urteilte, der Urheber dieser Zusammenstellung sei Davidovici. Zwar gebe es "Unterschiede" zwischen der Werbung und Koons Kunstwerk, allerdings seien die Ähnlichkeiten "vorherrschend". Die Arbeiten von Koons zählen zu den teuersten Kunstwerken weltweit.

Viele freischaffende Musiker in Berlin wollen aufgeben Die Situation für freischaffende Musikerinnen und Musiker in der Corona-Pandemie ist nach Angaben des Landesmusikrates Berlin dramatischer denn je. Fast ein Drittel der Musikerinnen und Musiker in der Bundeshauptstadt erwäge ernsthaft, aus dem Beruf auszusteigen, zehn Prozent hätten es mit Stand Ende Januar schon getan, sagte die Präsidentin des Landesmusikrates, Hella Dunger-Löper, im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Es gebe zwar Corona-Hilfen für freischaffende Künstlerinnen und Künstler, aber die Höhe sei nicht ausreichend: "Wenn jemand vor einem halben Jahr 5.000 Euro bekommen hat, dann reicht das nicht", sagte die Präsidentin. Dazu kämen "erhebliche" bürokratische Hürden. "Hier bedarf es einer Vereinfachung und einer Beratung", sagte Dunger-Löper.

Verfahren gegen Depardieu wieder aufgenommen Gegen Gérard Depardieu ermittelt die französische Justiz. Dem Schauspieler werden mehrere Vergewaltigungen einer Kollegin in seiner Wohnung in Paris 2018 vorgeworfen. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Die Klägerin habe das eingestellt Verfahren wieder in Gang gebracht. Der 72-Jährige bestreite ihre Anschuldigungen vollständig. Depardieu gehört zu den Großen des französischen Kinos und wurde in seiner langen Karriere mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet. In die Schlagzeilen geriet er auch, als er die Einladung des russischen Präsidenten Putin annahm, um in Frankreich Steuern zu sparen. Seit 2013 ist Depardieu russischer Staatsbürger.

Ein Drittel der bildenden Künstler lebt von gut 1000 Euro Mehr als ein Drittel aller bildenden Künstler in Deutschland lebt von rund 1000 Euro im Monat. Laut Statistischem Bundesamt waren 2019 rund 123 300 Menschen in diesem Bereich tätig - als bildende Künstler, Kunsthandwerkerinnen, Fotografen oder kunsthandwerkliche Metallgestalter. 36 Prozent der bildenden Künstler hatten 2019 ein monatliches Nettoeinkommen von weniger als 1100 Euro. Die Armutsgrenze für Alleinlebende lag im Jahr 2019 bei einem monatlichen Nettoeinkommen von 1074 Euro. Ein weiteres gutes Drittel befand sich in der Einkommensklasse 1100 bis 2000 Euro netto im Monat. Auf monatlich mehr als 2000 Euro netto kam lediglich rund ein Viertel der Erwerbstätigen. 60 Prozent der Erwerbstätigen in der untersten Gehaltsklasse waren Frauen, obwohl ihr Anteil an den Erwerbstätigen in der Bildenden Kunst lediglich 53 Prozent betrug.

Ntabozuko statt Berlin: Neue Ortsnamen in Südafrika Südafrikas Regierung hat offiziell einer Umbenennung von Städte- und Flughafennamen zugestimmt. Die größte Stadt der Provinz am Ostkap heißt künftig nicht mehr Port Elizabeth, sondern Gqeberha. Der zuständige Kulturminister Nathi Mthethwa veröffentlichte die Namenswechsel im Amtsblatt. Das hatte sich wegen diverser Anwohner-Einwände lange hingezogen. Hintergrund ist das Bestreben der südafrikanischen Regierung, sich von alten Kolonialnamen zu trennen. Dazu gehören auch Namen, die Siedler aus Europa einst ihren Wohnorten gaben. So wird aus dem kleinen Ort Berlin künftig Ntabozuko. Schon in den vergangenen Jahren wurden Orte wie Pietersburg (Polokwane), Nylstroom (Modimolle), Witbank (eMahlahleni) oder Warmbaths (Bela-Bela) umbenannt.

50 Millionen Euro vom Bund für die Buchbranche Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat der Buchbranche weitere 50 Millionen Euro Unterstützung vom Bund zugesagt. Das teilte der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Alexander Skipis, dem Fachmagazin "Börsenblatt" mit. Aufgrund des zweiten Lockdowns zeichne sich eine dramatische Situation bei Buchhandlungen und Verlagen ab, so Skipis. Der Bund hatte Verlage und Buchhandlungen im Rahmen des Konjunkturprogramms "Neustart Kultur" bereits mit insgesamt 20 Millionen Euro gefördert. Den Angaben zufolge sind aus diesem Programm weiterhin Mittel verfügbar. Skipis zeigt sich dennoch besorgt. Das anfänglich große Verständnis für Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sei gerade dabei zu kippen, auch weil Buchhandlungen in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt öffnen dürften. Auch die Frankfurter Buchmesse könne in diesem Jahr mit zusätzlicher Unterstützung vom Bund rechnen, denn Grütters habe weitere fünf Millionen Euro zugesagt.

Neuer Leitfaden zum kolonialen Erbe für Museen Der Deutsche Museumsbund hat einen "Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten" veröffentlicht. Damit sollen Museen sensibilisiert werden, ihre Archive nach Sammlungsgütern aus kolonialem Erbe zu durchleuchten, erklärte der Museumsbund. Koloniale Objekte fänden sich nicht nur in Ethnologischen Museen, sondern beträfen fast alle Museen, sagte die Leiterin der Arbeitsgruppe des Leitfadens, Wiebke Ahrndt. Sie ist auch Direktorin des Übersee-Museums Bremen. Allein in ihrem Haus seien drei Viertel des Bestandes betroffen. Der neue Leitfaden solle Museen auch helfen, wie mit Rückgabeforderungen von Herkunftsgesellschaften umgegangen werden sollte.

Die Diskussion über die koloniale Vergangenheit von Museen und deren Sammlungen sei unverzichtbar, sagte der Präsident des Deutschen Museumsbundes, Eckart Köhne. Nötig seien dafür unter anderem Kooperationen mit den Herkunftsgesellschaften, Transparenz und eine ausreichende Finanzierung.

Facebook gibt journalistische Inhalte in Australien frei Nach Angaben der australischen Regierung will Facebook seine Blockade von journalistischen Nachrichteninhalten im Land wieder aufheben. Man habe sich mit dem Australien-Chef von Facebook, Easton, auf einen Kompromiss im Streit um die geplanten Gesetzesänderungen geeinigt, sagte Finanzminister Frydenberg. Details gab er nicht bekannt. Der Konzern begrüßte in einer Stellungnahme die Einigung. Australien will Facebook und Google zwingen, Gebühren an australische Medienhäuser zu zahlen, wenn sie deren journalistische Inhalte verbreiten. Daraufhin hatte Facebook Nachrichten in Australien komplett geblockt.

Presserat erhält mehr Beschwerden als jemals zuvor Beim Deutschen Presserat haben sich im Jahr 2020 mehr Leser als jemals zuvor seit dessen Gründung 1956 über die Medienberichterstattung beschwert. Mehr als 4000 Beschwerden gingen ein und damit deutlich mehr als im Vorjahr (2175). Das teilte der Presserat als freiwillige Selbstkontrolle der Presse - also von Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien - in seinem Jahresbericht mit. Es gab demnach mehr Massenbeschwerden zu einzelnen Artikeln, wie etwa eine polizeikritische Kolumne in der Berliner "taz". Viele Beschwerden hatten Bezug zur Berichterstattung über die Corona-Pandemie. Presseratssprecher Sascha Borowski schrieb im Bericht, dass sich in der pandemiebedingten Ausnahmesituation viel Leser klare und verlässliche Fakten wünschten und sich besonders häufig an den Presserat gewandt hätten, wenn sie am Wahrheitsgehalt der Berichterstattung zweifelten." Den Rat erreichten auch ungewöhnlich viele Schreiben, für die der Rat nicht zuständig war, wie zum Beispiel Beschwerden über journalistische Beiträge in Fernsehen.

MeToo-Debatte in Griechenland erreicht Regierung Kulturschaffende und die Opposition fordern den Rücktritt der griechischen Kultusministerin Lina Mendonis. Anlass ist die Festnahme des Intendanten des Nationaltheaters in Athen, Dimitris Lignadis. Dem 56-Jährigen wird von zwei Männern vorgeworfen, sie im Teenager-Alter vergewaltigt zu haben. Lignadis sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Mendonis hatte Lignadis 2019 ohne die sonst übliche Ausschreibung zum Chef des Nationaltheaters ernannt. Sie weigere sich Konsequenzen zu ziehen, so Mendonis. Neben Oppositionschef Alexis Tsipras sprachen sich auch erstmals Parlamentarier der amtierenden konservativen Nea Dimokratia für den Rücktritt Mendonis aus. Die aktuelle MeToo-Debatte wurde von der Seglerin Sofia Bekatorou losgetreten. Sie hatte einem hohen Funktionär des griechischen Segelverbands EIO sexuellen Missbrauch vorgeworfen, der 1998 stattgefunden haben soll und nunmehr verjährt ist. Seither werden Vorwürfe sexuellen Missbrauchs lauter, vor allem in den Bereichen Sport und Kultur.