Diversität in der Chormusik Closing the Gap

Gast: Mary Ellen Kitchens, Dirigentin u. Musikwissenschaftlerin; Moderation: Olga Hochweis

Die Munich International Choral Society gibt ein Open Air-Konzert im Botanischen Garten in München (Munich International Choral Society)

Diversität ist ein zentrales Anliegen unserer Gegenwart geworden. Black Lives Matter und die LGBTQ-Bewegung sind zwei von zahlreichen Bewegungen, die immer stärker Teilhabe und Sichtbarmachung unterrepräsentierter gesellschaftlicher Gruppen einfordern. Auch die Chorarbeit wird davon geprägt.

Chöre sind schon strukturell mit großem Potential für Teamwork auf Augenhöhe ausgestattet. Viele Ensembles in den USA haben ihre Vereinsziele um Anti-Diskriminierungs-Statements ergänzt. Auch in der deutschen Chorszene tut sich viel in Sachen Diversität. Unter dem Hashtag #chorliebestatthass setzt Die Deutsche Chorjugend öffentlich Zeichen für kulturelle und religiöse Vielfalt, Inklusion, Gleichberechtigung und Antidiskriminierung. Der neu gegründete Bundesjugendchor veranstaltet Workshops zu diversitätsbewusster Programmplanung.

Die Dirigentin und Musikwissernschaftlerin Mary Ellen Kitchens (Meggie George)

Einzelne Chöre wie die "Munich International Choral Society" und der schwul-lesbische "Regenbogenchor München" betreiben Diversitäts-AGs. Beide werden von der US-Amerikanerin Mary Ellen Kitchens geleitet, die sich intensiv mit neuen Konzertformaten und Inklusionsmodellen beschäftigt. Sie ist heute unsere Gesprächspartnerin. All Lives Matter - erst recht in der Chormusik.