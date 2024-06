Traumafolgen

Ein Körper, unzählige Persönlichkeiten

35:07 Minuten Wie viele Identitäten sie hat, weiß unser Gast nicht. Die Zahl dürfte im dreistelligen Bereich liegen. © Getty Images / Hector Roqueta Rivero

Korneli, Caro · 02. Juni 2024, 10:05 Uhr

Rund 800.000 Menschen in Deutschland leiden an einer dissoziativen Identitätsstörung: Aufgrund schwerer Traumatisierungen in der Kindheit spaltet sich ihr Ich in mehrere Identitäten auf. Eine Betroffene erzählt, wie das ihr Leben bestimmt.