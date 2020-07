Kulturnachrichten

Samstag, 25. Juli 2020

Disney verschiebt "Mulan"-Filmstart Immer mehr Hollywood-Studios verschieben Filmstarts und bringen damit Kinobetreiber in die Bredouille. Der US-Unterhaltungskonzern Disney will drei seiner Filme erst deutlich später als geplant in die Kinos bringen. Die Neuverfilmung von "Mulan", die ursprünglich im März 2020 veröffentlicht werden sollte, wird auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die Pandemie habe auch die Produktion von "Avatar 2" und des nächsten "Star Wars"-Streifens unterbrochen, wodurch beide ein Jahr später als vorgesehen in die Kinos kommen sollen, teilte ein Disney-Sprecher mit. Die mit den Folgen des Corona-Lockdowns kämpfende Branche muss weiter mit Filmen aus dem Frühjahr auskommen oder greift mangels Neuproduktionen auf Klassiker zurück. So ist jüngst in Deutschland die 80er Jahre Science-Fiction-Komödie "Zurück in die Zukunft" wieder in den Kinos. In den USA haben der größte US-Kinobetreiber AMC sowie die britische Cineworld die Wiedereröffnung ihrer Kinos auf frühestens Mitte August verlegt.

Frankreichs Kulturszene fordert Wiedereröffnung Kulturschaffende und Konzertveranstalter in Frankreich fordern von der Regierung einen Plan für die Wiederbelebung der Branche. Die Musik- und Konzert-Industrie sei wegen der Corona-Pandemie auf den Knien, schrieben rund 1500 Veranstalter, Künstler, Produzenten und weitere Kulturschaffende in einem offenen Brief an Präsident Emmanuel Macron, Premierminister Jean Castex und Kulturministerin Roselyne Bachelot. Bisher sei kein Datum in Aussicht gestellt worden, ab dem in Konzerthallen und auf kleineren Bühnen wieder Veranstaltungen stattfinden könnten. Die Unterzeichner fordern einen klaren Zeitplan für die Wiedereröffnung ihrer Sparte. Kinos, Cafés und Restaurants hätten schließlich auch schon wieder öffnen dürfen, kritisieren sie.

Journalisten kündigen aus Protest gegen Einflussnahme Aus Protest gegen die Entlassung des Chefredakteurs der ungarischen Nachrichten-Webseite Index haben zahlreiche Mitarbeiter der Redaktion gekündigt.

Agenturangaben zufolge handelt es sich um mindestens 60 Redakteure und Reporter. Sie nannten die Entlassung des Chefredakteurs einen offenen Versuch, Druck auf die Berichterstattung auszuüben. Index ist das größte regierungs-unabhängige Nachrichtenportal Ungarns. Beobachter sehen es als eines der letzten Medien des Landes, die kritisch über die Politik von Premierminister Orban berichten.

Richtfest für Deutsches Chorzentrum in Berlin Mit dem Deutschen Chorzentrum in Berlin bekommen demnächst die rund 15 000 Chöre in der Bundesrepublik auch ein festes Zuhause in der Hauptstadt. "Wir sind auf der Zielgeraden", sagte Verbandspräsident, Christian Wulff, zum Richtfest in Berlin-Neukölln. Gerade die aktuelle Situation mit der Corona-Pandemie zeige, wie wichtig Chöre für den gesellschaftlichen Zusammenhalt seien. Der Verband werde sich von seinem neuen Sitz aus auch kulturpolitisch für das gemeinschaftliche Singen einsetzen, betonte der Alt-Bundespräsident. Die Eröffnung des Chorzentrums ist für März 2021 geplant. In dem Haus soll auch der Chorverband Berlin, der Landesmusikrat sowie ein Musikkindergarten mit 70 Plätzen unterkommen. Das Haus solle als Ort des Austauschs für die Chor- und Vokalmusikszene in Deutschland dienen und auch eine Brücke zu den Bewohnern in der unmittelbaren Nachbarschaft schlagen, teilte der Chorverband mit.

Erste Freitagsgebete in Istanbuls Hagia Sophia Erstmals seit 85 Jahren finden in der Hagia Sophia wieder Freitagsgebete statt. Vor zwei Wochen hatte der türkische Präsident Erdogan die Hagia Sophia nach einer Gerichtsentscheidung wieder zur Moschee erklärt. Heute strömten Hunderte von Muslimen in Istanbul zu dem Bauwerk. Christen, westliche Staaten und Kulturinstitutionen hatten die Umwandlung des Museums in eine Moschee scharf kritisiert. Als Protest läuteten in Griechenland die Kirchenglocken mit ihren Fahnen auf Halbmast. Dass die Hagia Sophia künftig als Moschee dient, bezeichnete der griechische Erzbischof Hieronymos als einen "unheiligen Akt der Schändung". Der weltbekannte Kuppelbau sei "ein Symbol unseres Glaubens und ein universelles Denkmal der Kultur". Die Hagia Sophia wurde im 6. Jahrhundert gebaut und ursprünglich die bedeutendste christliche Kathedrale. Ab 1453 wurde sie als Moschee genutzt bis sie 1935 in ein Museum umgewandet wurde.

Drei weitere Lüpertz-Fenster für Kirche in Bamberg Die Kirche Sankt Elisabeth in Bamberg erhält dieses Jahr drei weitere Glasfenster von Markus Lüpertz. Möglich sei dies durch Großspenden, sagte die "Initiative Glasfenster Markus Lüpertz" der Katholischen Nachrichten-Agentur. Damit sind dann fünf der acht geplanten raumhohen Fenster fertig. Der international rennommierte Lüpertz zählt zu den bekanntesten deutschen Künstlern der Gegenwart. Die ersten beiden Werke wurden im vergangenen Jahr in der Kirche in der oberfränkischen Stadt enthüllt. Gezeigt werden auf den Fenstern unter anderem Szenen aus dem Leben der heiligen Elisabeth. Die ersten beiden Werke behandeln das Thema "Almosen", die neuen auch die Themen "Kranke besuchen" und "Hungrige speisen". Schirmherren des Projekts sind der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick und Oberbürgermeister der Stadt Andreas Starke.