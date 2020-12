Kulturnachrichten

Freitag, 11. Dezember 2020

Disney kündigt neue Star Wars- und Marvel-Serien an Mit neuem Material will Walt Disney seinem Streamingdienst Disney+ weiter ausbauen. Disney-Chef Bob Chapek kündigte an, dass es zehn Spinoff-Serien aus der "Star Wars"-Filmreihe und zehn weitere über Superhelden aus den Marvel-Comics geben werde. Auch sonst plant das Unternehmen keine neuen Helden zu etablieren: "Indianer Jones", "Toy Story", "Cars", "Black Panther" und "Sister Act" sollen stattdessen fortgesetzt werden. "Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins soll als erste Frau den neuen "Star Wars-Film "Rogue Squadron" inszenieren, der 2023 in die Kinos kommt. Disney hatte seinen Streamingdienst im November 2019 gestartet und ist mittlerweile nach Angaben von Chapek bei 86,8 Millionen Nutzern.

"Time Magazine": Biden und Harris Personen des Jahres Das "Time Magazine" hat den designierten US-Präsidenten Joe Biden und die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris zu den "Personen des Jahres" gekürt. Das verkündete der Rock-Musiker Bruce Springsteen im Sender NBC. "Time"-Chefredakteur Edward Felsenthal sagte mit Blick auf die beiden Preisträger: "Die nächsten vier Jahre werden ein enormer Test für sie und für uns alle sein, um zu sehen, ob sie die Einheit, die sie versprochen haben, herbeiführen können." Das "Time Magazine" würdigt mit dem Titel seit 1927 die Persönlichkeiten des Weltgeschehens, die das vergangene Jahr am stärksten geprägt haben. Im vergangenen Jahr war es die damals 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Medienunternehmer in Hongkong angeklagt Der Medienunternehmer und Hongkonger Demokratie-Aktivist Jimmy Lai ist nach Berichten örtlicher Medien angeklagt worden. Ihm wird vorgeworfen, sich mit ausländischen Mächten verschworen und die nationale Sicherheit Chinas gefährdet zu haben. Lai war am 10. August zusammen mit neun weiteren Menschen festgenommen und später freigelassen worden. Der Gründer der Zeitung "Apple Daily" ist der bisher prominenteste Angeklagte, für den die Behörden das neue und vom Westen scharf kritisierte Sicherheitsgesetz nutzen. Im Oktober kam es zu einer Razzia in den Büros seiner Firma Next Digital. Gegen Lai und zwei seiner Führungskräfte wurden später auch Betrugsvorwürfe vorgebracht.

Experten fordern Gesangsverbot in Kirchen Der Virologe Alexander Kekulé und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordern für die Weihnachtsfeiertage ein Gesangsverbot in allen Kirchen. Der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie der Uniklinik Halle sagte dem Magazin "Focus", Gottesdienste seien an Weohnachten nur vertretbar, wenn alle eine Maske tragen und nicht singen würden. Lauterbach erklärte, für Kirchbesuche solle es klare Regeln geben. Die Abstände und Hygiene-Regeln müssten streng eingehalten und in der Kirche dürfe nicht gesungen werden. Er schlug vor, dass die Kirchen für alle Gottesdienstbesucher FFP2-Masken bereithalten sollten, die durch eine Kollekte finanziert werden könnten.

Nobelpreisträger wegen Corona nur online gewürdigt Der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel und zehn weitere Nobelpreisträger sind im Rahmen einer Online-Zeremonie für ihre außergewöhnlichen Errungenschaften gewürdigt worden. Auf der feierlichen, aber wegen Corona deutlich reduzierten Zeremonie im Rathaus von Stockholm zollten die Nobel-Institutionen den Preisträgern in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Wirtschaftswissenschaften ihren Respekt. Persönlich anwesend war keiner der Geehrten. Der Friedensnobelpreis war kurz zuvor in Rom dem Welternährungsprogramm überreicht worden.

Zehn Wissenschaftler erhalten Leibniz-Preis 2021 Vier Wissenschaftlerinnen und sechs Wissenschaftler erhalten den renommierten Leibniz-Preis 2021. Die mit einem Forschungsgeld von je zweieinhalb Millionen Euro verbundene Auszeichnung geht an jeweils zwei Forscher aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, den Naturwissenschaften und aus den Ingenieurwissenschaften sowie vier aus den Lebenswissenschaften. Das teilte die Deutsche Forschungsgemeinschaft in Bonn mit. Jüngster Preisträger ist der 40 Jahre alte Biodiversitätsforscher Prof. Nico Eisenhauer von der Universität Leipzig. Außerdem ausgezeichnet werden die Epigenetikerin Asifa Akhtar vom Max-Planck- Institut in Freiburg und der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität in Berlin. Wegen der Corona-Pandemie wird der wichtigste deutsche Forschungsförderpreis am 15. März 2021 in einem virtuellen Rahmen verliehen.

Salzburger Festspiele planen zuversichtlich für 2021 Die Salzburger Festspiele hoffen auf eine weitgehend normale Saison 2021. Geplant seien vom 17. Juli bis 31. August 2021 insgesamt 168 Aufführungen in 17 Spielstätten, Intendant Markus Hinterhäuser in Salzburg sagte, dazu komme ein umfangreiches Kinder- und Jugendprogramm an 30 Spielstätten. Hinterhäuser machte auch deutlich, dass die Festspiele in den nächsten Jahren wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wirtschaftlich kürzer treten müssten. Geplante Neuinszenierungen und Neuproduktionen würden zumindest im kommenden Jahr nicht realisiert. Von den im Vollbetrieb zur Verfügung stehenden Eintrittskarten werden zunächst nur zwei Drittel verkauft. Der Rest soll erst dann freigegeben werden, wenn es der weitere Verlauf der Pandemie und die dann geltenden gesetzlichen Grundlagen erlauben. Im vergangenen Sommer sorgten die Festspiele mit einem ausgefeilten Präventionsprogramm für 76 500 Besucher Furore.

Kulturpolitikerin: Berlinale in den Sommer verlegen Die Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, Katrin Budde, hat für eine Verschiebung der Berlinale in den Sommer plädiert. Die SPD-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur, das fände sie sinnvoller als eine Online-Variante oder eine Absage. Die nächste Ausgabe des Filmfestivals ist vom 11. bis 21. Februar 2021 geplant. Die Festivalleitung prüft derzeit, ob das angesichts der Pandemie machbar ist.

Buchhandel mit Umsatzplus "Lockdown light" Der Buchhandel in Deutschland hat im Gegensatz zu den meisten anderen Einzelhandelsbranchen im "Lockdown light" ein deutliches Umsatzplus von mehr als zehn Prozent erzielt. Während andere Segmente wie Bekleidung im Vergleich zum Vorjahr zwischen 34 Prozent und 43 Prozent ihrer Umsätze eingebüßt hätten, habe der Buchhandel über alle Absatzkanäle hinweg zweistellige Umsatzsteigerungen erzielt, berichtete das Buchhandel-Fachmagazin "Börsenblatt". Es beruft sich auf eine Umfrage des Einzelhandelsverbands HDE unter rund 500 Unternehmen und auf Angaben von Media Control.