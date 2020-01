Der Vogelsberg in Hessen ist der größte erloschene Vulkan Mitteleuropas. Dort entspringen viele Quellen, das Wasser ist sehr rein. Die Stadt Frankfurt am Main bekommt einen Großteil ihres Wassers von dort. Dagegen wehrt sich seit 1990 ein breites Bündnis. Mehr

In Dresden ist der Wohnungsmarkt, anders als in anderen deutschen Großstädten, recht entspannt. Dabei hat die Stadt 2006 alle eigenen Wohnungen verkauft. In hippen Vierteln wie der Neustadt reichen die vorhandenen Wohnungen allerdings nicht aus. Mehr