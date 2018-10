Dirigent Rademann mit Heinrich-Schütz-Preis geehrt

Montag, 15. Oktober 2018

Der Dirigent und Leiter der Bachakademie Stuttgart, Hans-Christoph Rademann, hat in seiner Geburtsstadt Dresden den Internationalen Heinrich-Schütz-Preis erhalten. Mit der Auszeichnung werde die "herausragende künstlerische wie wissenschaftliche Leistung" des 53-Jährigen in der Vermittlung und Verbreitung der Werke von Heinrich Schütz geehrt. Rademann sei für die Wiedergabe der Musik von Schütz ein kreativer Visionär, engagierter Motor und inspirierter Botschafter, hieß es. Der undotierte Ehrenpreis wurde erstmals vergeben. Das Schütz-Fest will ihn künftig jährlich verleihen. Die Auszeichnung wurde Rademann zum Abschluss des diesjährigen Schützfestes übergeben. Es hatte am 5. Oktober begonnen und umfasste rund 40 Veranstaltungen.

"Berliner mit Schnauze und Herz"

Der Schauspieler und Kabarettist Günter Pfitzmann bekommt 15 Jahre nach seinem Tod eine Gedenktafel in Berlin. Kultursenator Klaus Lederer will die Tafel am Montag in der Zietenstraße 22 in Schöneberg enthüllen. Dort befand sich die Praxis der ARD-Fernsehserie "Praxis Bülowbogen", mit der Pfitzmann einer der beliebtesten Darsteller der Bundesrepublik wurde. Pfitzmann verkörperte aus Sicht der Kulturverwaltung den "Berliner mit Schnauze und Herz". Er spielte auch als Otto Krüger in der Vorabendserie "Drei Damen vom Grill" (1977-1985) und als Richard Kaiser in "Der Havelkaiser" (1997-2000). 2003 starb der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Pfitzmann mit 79 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes.