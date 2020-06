Kulturnachrichten

Samstag, 27. Juni 2020

Dirigent Chuang wird Generalmusikdirektor in Bochum Der aus Taiwan stammende Dirigent Tung-Chieh Chuang wird ab der Saison 2021/2022 Generalmusikdirektor der Bochumer Symphoniker. Sein Vertrag läuft über drei Jahre und kann dann zunächst um zwei weitere Jahre verlängert werden, teilte die Stadt Bochum mit. Der 37-jährige Dirigent folgt auf Steve Sloane, der dann 27 Jahre im Amt war. Sloane hatte vor zwei Jahren seinen Rückzug angekündigt. Chuang, der derzeit in Berlin lebt, wird auch Intendant des Anneliese Brost Musikforums Ruhr, so wie sein Vorgänger.

Anne Weber wird Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim Die Autorin und Übersetzerin Anne Weber ("Luft und Liebe") wird neue Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim. Sie bekommt damit neben dem Wohnrecht in dem Frankfurter Stadtteil auch ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro. In der Begründung der Jury heißt es: "Anne Webers Texte sind hintergründige und existenzielle Spiele mit der Wirklichkeit, sie bringen Bewegung in scheinbar Festgefügtes, Verbrieftes oder Vergangenes." Weber ist nach Angaben der Kulturgesellschaft Bergen-Enkheim die 47. Amtsinhaberin und löst die Autorin Anja Kampmann ab. Die Jury hob Webers Recherche über ihren Urgroßvater, "Ahnen", hervor sowie ihr Buch "Annette, ein Heldinnenepos". Der Literaturpreis soll am 30. August verliehen werden. Auch Herta Müller und Peter Härtling wurden schon damit geehrt.

Filmstart von Nolans Thriller "Tenet" erneut verschoben Der Filmstart des neuen Mega-Budget-Thrillers von Regisseur Christopher Nolan ist wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben worden. Der im Vorfeld als möglicher Sommer-Kassenschlager angepriesene Film "Tenet" werde nicht - wie nach einer ersten Terminverschiebung festgelegt - am 31. Juli, sondern erst ab dem 12. August in die Kinos kommen. Das sagte eine Sprecherin des Unterhaltungskonzerns Warner Brothers der Nachrichtenagentur AFP. Sie fügte hinzu, der Film werde anlaufen, wenn die Kinobetreiber und die Gesundheitsbehörden der Meinung seien, dass es der richtige Zeitpunkt sei. "Tenet" sollte der erste Film sein, der nach den monatelangen Corona-Beschränkungen in die Kinos kommt. Der Film wurde mit einem Budget von 205 Millionen Dollar (rund 182 Millionen Euro) produziert. John David Washington, der Sohn von Hollywood-Star Denzel Washington, spielt die Hauptrolle.