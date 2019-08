Dienstag, 13. August 2019

Direktorin des Bremer Focke-Museums wechselt nach München

Die Direktorin des Bremer Focke-Museums, Frauke von der Haar, übernimmt Anfang 2020 die Leitung des Münchner Stadtmuseums. Das teilte Bremens Kulturstaatsrätin und Vorsitzende des Stiftungsrates des Focke-Museums, Carmen Emigholz, mit. Die Kulturwissenschaftlerin von der Haar kam im April 2008 an das Focke-Museum, das Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte. Zu den erfolgreichen Ausstellungen ihrer Amtszeit gehörten unter anderem "Bremen 1945 bis 2010 - So viel Wandel war nie" und "Protest+ Neuanfang. Bremen nach '68". Die in enger Kooperation mit Radio Bremen kuratierte Ausstellung "Oh yeah! Popmusik in Deutschland" war in fünf Städten zu sehen.