Freitag, 28. Dezember 2018

"Dinner for one" erstmals im britischen Fernsehen

Der Sketch ist die weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehsendung

Die Kultsendung "Dinner for one" ist an Silvester erstmals in Großbritannien zu sehen. Sky Arts werde die Hamburger Filmproduktion am 31. Dezember als Premiere auf der britischen Insel zeigen, kündigte der NDR am Donnerstag in Hamburg an. Der Sketch zum 90. Geburtstag von "Miss Sophie" ist die weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehsendung. "Dinner for One" hatte am 8. März 1963 in der Live-Sendung "Guten Abend, Peter Frankenfeld" Fernsehpremiere. Einige Wochen später zeichnete der NDR die Szene mit May Warden als Miss Sophie und Freddie Frinton als Butler James in Hamburg-Lokstedt auf.