Digitale Nähe ist anders Ersetzt ein Emoji eine Umarmung?

Moderation: Sonja Koppitz

Drei Geschichten und ein Gast: Marcus Richter will Freundschaft digital neu entdecken. Schauspielerin Cristina do Rego chattet gerade richtig viel mit ihrer Verwandschaft in Südamerika. Und Spenderkind Sunny sucht ihren biologischen Vater.

Ein Videochat kann eine echte Umarmung nicht ersetzen, sagt Marcus Richter, unser Experte für digitales Leben. Einige Experten raten dazu, eine gefühlte Nähe wie selbstverständlich auch am Bildschirm herzustellen. Doch Richter gibt zu bedenken, alleine vor dem Bildschirm zu sitzen und die anderen in der Ferne zu sehen, könne das Gefühl der Einsamkeit sogar noch verstärken. Alle müssten gemeinsam erst mal herausfinden, was jedem gut tue. Sein Lieblings-Emoji für eine Umarmung ist der Bär.

Die Schauspielerin Cristina do Rego hat ihr halbes Leben lang die Kim von Ahlefeldt in der Fernsehserie "Pastewka" gespielt. Sie stammt aus Brasilien und kam als Siebenjährige nach Deutschland. Sie erzählt von ihrer bis heute anhaltenden Sehnsucht nach dem südamerikanischen Land. Die meisten Mitglieder ihrer Familie sind dort zu Hause. Mit etwa 50 Verwandten, dem engsten Kern der Familie, wie sie sagt, hält sie über einen Familienchat Kontakt.

Außerdem in dieser Plus Eins: Lena Fiedler erzählt die Geschichte von Sunny aus Berlin. Sie erfuhr als 10-Jährige von ihren Eltern, dass sie von einem Samenspender abstamme. Bis heute fragt sie sich, wer ihr biologischer Vater ist. Sie beginnt zu suchen und stößt auf eine Halbschwester in Kalifornien.

Abstand ist das Gebot der Stunde. Alle Gesprächspartner haben zu Hause ihr WLAN gecheckt, die optimale Akustik in der Wohnung gesucht und sind per Leitung zugeschaltet. Cristina do Rego sitzt mit ihrem Laptop im Schlafzimmer und Lena Fiedler in einer Kammer unter der Treppe. #Zuhausebleiben!