Kulturnachrichten

Donnerstag, 14. Mai 2020

Digitale Kurzfilmtage Oberhausen haben begonnen Die Kurzfilmtage Oberhausen haben in digitaler Ausgabe begonnen. Vor der Eröffnung sagte Festivalleiter Lars Henrik Gass der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", dass bereits vor dem Lockdown in Deutschland konkrete Pläne für die gestreamte 66. Ausgabe entwickelt worden seien. Bis dahin hätten Zeit und Geld gefehlt, um das Streaming zu etablieren. Die Kurzfilmtage betrieben aber schon seit längerem eine Verbund-Plattform mit mehreren anderen Filmfestivals. Nun biete man dreihundertfünfzig Filme in mehr als sechzig Programmen weltweit für achtundvierzig Stunden an, sagte Festivalleiter Gass.

"Spiegel"-Gruppe will zehn Millionen Euro einsparen Die "Spiegel"-Gruppe, zu der nicht nur das Nachrichtenmagazin, sondern auch das Manager Magazin und die Futur Zwei GmbH gehören, rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatzverlust von mehr als 20 Millionen Euro. Grund sei vor allem der Einbruch bei den Anzeigen, teilte das Hamburger Medienhaus mit. Trotz einer guten wirtschaftlichen Basis sollen nun dauerhaft Kosten von zehn Millionen Euro gespart werden. Die Maßnahmen würden mit Führungskräften aus Redaktion, Dokumentation erarbeitet und mit den Betriebsräten beraten werden. Laut der Mitteilung geht das Medienhaus nicht davon aus, dass ein Teil der jetzt wegbrechenden Umsätze langfristig wiederkehre.

Protest gegen Aus für NDR-"Bücherjournal" Verleger, Schriftsteller und Buchhändler haben dagegen protestiert, dass der Norddeutsche Rundfunk nach mehr als 30 Jahren das Fernseh-"Bücherjournal" aus dem Programm streichen will, um Geld zu sparen. Auch der deutsche PEN unterstützt einen Brief an den Intendanten des Norddeutschen Rundfunks, die Entscheidung zurückzunehmen. „Der Rückgang der Lesekultur wird inzwischen vielfach beklagt. Diesen Trend nicht nur zu stoppen, sondern Leselust zu wecken, ist eine wichtige Aufgabe für die öffentlich-rechtlichen Sender", erklärte PEN-Generalsekretär Heinrich Peuckmann. Die letzte Ausgabe des NDR-"Bücherjournals" ist für Dezember geplant.