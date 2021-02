Die Wiener Sängerknaben in Tokyo Japanische Kirschblüte

Die Wiener Sängerknaben tragen auch auf ihren Reisen ihre typische Chorkleidung bei den Auftritten. (IMAGO / Hindustan Times / Pratik Chorge)

Mit Werken aus unterschiedlichen Kulturen waren die Wiener Sängerknaben im Frühjahr 2019 zwei Monate lang auf Japan-Tournee. Kirchschblüten und Donauwalzer standen dabei ebenso auf dem Programm wie Werke der deutschen Romantik.

Die Pandemie war noch nicht in Sicht, da gehörten Tourneen, die durchaus auch mal ein paar Monate dauern konnten, zum Tagesgeschäft der Wiener Sängerknaben. Im Mai 2019 gaben sie so auch - im Rahmen ihrer Japan-Tournee - ein Konzert im Metropolitan Theatre in Tokyo, unter der Leitung von Manolo Cagnin.

Mitgebracht hatten sie natürlich Werke der Romantik von Brahms und Mendelssohn Bartholdy, Fetziges von Richard Rogers und Astor Piazolla und als Referenz an ihre Gastgeber auch Werke japanischer Komponistinnen und Komponisten. Ihr Kapellmeister Manolo Cagnin hat dabei Einiges am Klavier begleitet.