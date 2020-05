Kulturnachrichten

Donnerstag, 21. Mai 2020

Die US-Malerin Susan Rothenberg ist tot Die US-Amerikanische Malerin Susan Rothenberg ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das bestätigte die Sperone Westwater Gallery, die ihre Arbeiten seit 1987 zeigt. Mit den für sie typischen großen, figurativen Bildern von Pferden in Bewegung hatte Rothenberg in den 70er Jahren starken Einfluss auf die New Yorker Kunstszene. 1980 vertrat sie als Künstlerin die USA auf der Biennale in Venedig. Ihre Arbeiten finden sich unter anderem im New Yorker Metropolitan Museum of Art und dem Stedelijk Museum in Amsterdam.

Unsichtbares in Qumran-Rollen sichtbar gemacht Vermeintlich leere Fragmente der Qumran-Rollen sind doch beschrieben. Das fand laut einem Bericht der Onlinezeitung "Times of Israel" ein Forscherteam des Londoner King's College durch Multispektralaufnahmen heraus. Die Wissenschaftler fanden auf vier Teilen der "Reed-Sammlung" hebräische oder aramäische Zeichen, die mit Ruß-Tinte geschrieben worden waren. Lesbar sei unter anderem das Wort "Schabbat". Die Fragmente sollen weiter analysiert werden. Die 1947 entdeckten Pergamentrollen zählen zu den wichtigsten archäologischen Funden des 20. Jahrhunderts. Sie enthalten 2.000 Jahre alte jüdische Texte, darunter auch Abschriften aus der Bibel.

Tabori Preis 2020 an "Gob Squad" Der Fonds Darstellende Künste vergibt den mit 20.000 Euro Tabori Preis in diesem Jahr an das Performancekollektiv "Gob Squad". Die deutsch-britische Gruppe habe die nationale wie internationale Theaterästhetik seit über 25 Jahren maßgeblich beeinflusst, heißt es in der Begründung der Jury. Zwei weitere Auszeichnungen - dotiert mit jeweils 10.000 Euro - gehen an die Regisseurin Anta Helena Recke und den Choreographen Christoph Winkler. Der Tabori Preis ist die deutschlandweit höchst dotierte Auszeichnung für die Freien Darstellenden Künste.

Siemens Musikstiftung vergibt zusätzliche Fördermittel Nicht trotz, sondern wegen der Pandemie, schüttet die Ernst von Siemens Musikstiftung in diesem Jahr zusätzliche Fördermittel aus. Weil die Situation für viele Musiker, Ensembles, Institutionen und Studierende in Deutschland, Österreich und der Schweiz so prekär sei, würden zusätzlich 2,4 Millionen Euro freigegeben. Geplant war eigentlich ein Jahresetat von 3,6 Millionen Euro. Eingerichtet wurde eine außerreguläre Antragsfrist vom 25. Mai bis 21. Juni für Projekte, die noch in diesem Jahr beginnen können. Musikhochschulen würden die Bedürftigkeit prüfen.