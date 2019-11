Die Ukraine als Testgelände für den Cyberkrieg Blackout um 0:00 Uhr Das Feature, 55 min Von Inga Lizengevic 2015: Einen Tag vor Weihnachten gehen bei 230.000 Menschen die Lichter aus. Ort des Blackouts: die Westukraine. Ein Jahr später trifft es die Hauptstadt Kiew. IT-Spezialisten weltweit sind alarmiert. Sie vermuten: Die Ukraine war nur das Übungsgelände für Angriffe auf Stromnetze in Westeuropa und in den USA.

Auch dieses Umspannwerk in einem Wohnviertel von Iwano-Frankiwsk wurde im Dezember 2015 von Hackern ausgeschaltet (Deutschlandradio / Inga Lizengevic)

Nach 18 Stunden ist FX am Ziel: Nur noch ein Klick - dann würden in Ettlingen am Rande des Schwarzwalds die Lichter ausgehen. Es ist nur ein Test. FX - Felix Lindner ist ein weißer Hacker. Die Bedrohung ist real. Es ist möglich, fast jeden Stromerzeuger zu hacken. Auch in Deutschland. Es ist wie mit Fahrradschlössern - knackbar sind sie alle, es ist nur die Frage von Zeit und Aufwand.

Die großen Player der Aufrüstung im Cyberspace sind die USA, Russland, China, Iran und Nordkorea. Deutschland gehört bislang nicht dazu - doch das könnte sich ändern: Auch die Bundeswehr rüstet sich. Dabei wird auch über den ,Hack Back’, also einen möglichen Gegenangriff diskutiert. Wie ist die Bedrohungslage? Wie gut sind wir vor den Cyberangriffen geschützt? Welche Gegenmaßnahmen sind sinnvoll?

Inga Lizengevic, geboren in Russland, aufgewachsen in Belarus, Russland und der Ukraine, studierte in Minsk und Berlin, lebt als Theaterregisseurin, Hörfunkautorin und Dokumentarfilmerin in Berlin.