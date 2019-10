Kulturnachrichten

Freitag, 11. Oktober 2019

Die Turteltaube ist "Vogel des Jahres" 2020 Die Turteltaube ist der Vogel des Jahres 2020. Das teilten der Naturschutzbund und der bayerische Landesbund für Vogelschutz mit. Der Bestand des Vogels ist weltweit gefährdet und steht deshalb auf der sogenannten Roten Liste. Schätzungen zufolge brüteten in Deutschland nur noch bis zu 22-Tausend Paare.

Literaturnobelpreis für Handke und Tokarczuk Der Literaturnobelpreis 2019 geht an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke. Das teilte die Schwedische Akademie in Stockholm mit. Die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk erhält den nachgeholten Literaturnobelpreis für das Jahr 2018. Die Preisvergabe war im vergangenen Jahr wegen eines Skandals bei der Akademie ausgefallen. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich sehr erfreut über die Vergabe des Literatur-Nobelpreises an Peter Handke. Er lobte dessen "behutsamen Blick auf das Fühlen und Denken seiner Figuren" und seinen "schnörkellosen und einzigartigen Ton." "Wir haben Peter Handke viel zu verdanken. Ich hoffe, er weiß das.", schrieb Van der Bellen auf Twitter. Auch der Verlag Gallimard hat auf die Vergabe des Literatur-Nobelpreises an den österreichischen Schriftsteller mit großer Begeisterung reagiert. Der Pariser Verlag hat mehr als zehn Bücher von Handke veröffentlicht. Polens Kulturminister Piotr Glinski wertete die Auszeichnung für Olga Tokarczuk als Erfolg für sein Land. Der Preis sei ein klarer Beweis dafür, dass die polnische Kultur auf der ganzen Welt geschätzt werde, schrieb Glinski beim Kurznachrichtendienst Twitter. Der polnische Präsident Andrzej Duda schrieb, es sei "ein großer Tag für die polnische Literatur". Der polnische Politiker und EU-Ratspräsident Donald Tusk bezeichnete sich in seiner Twitter-Gratulation "als treuen Leser". "Welche Freude und welcher Stolz!» schrieb er.

Peking kündigt Städtepartnerschaft mit Prag Peking hat die Städtepartnerschaft mit Prag gekündigt. Grund ist eine Klausel im entsprechenden Vertrag, in dem die Ein-China-Politik der chinesischen Regierung anerkannt wird. Der aktuelle Magistrat der tschechischen Hauptstadt wollte diesen Passus streichen. Das lehnte Peking ab und reagierte pikiert. Jetzt beschloss die chinesische Hauptstadt, die Städtepartnerschaft nach knapp vier Jahren zu kündigen. Peking kam damit Prag zuvor. Die Stadt hatte ihrerseits beschlossen, die Städtepartnerschaft nicht fortzusetzen.

Premiere: Frauen im Fußballstadion in Teheran Beim WM-Qualifikationsspiel in Teheran zwischen Gastgeber Iran und Kambodscha haben Frauen zum ersten Mal seit knapp 40 Jahren Zutritt zum Stadion. Knapp .4000 Zuschauerinnen werden im Azadi-Stadion, das Platz für 100.000 Zuschauer bietet, erwartet. Das Kartenkontingent für Frauen war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Für die Begegnung wurden separate Eingänge, eine eigene Tribüne und Toiletten für Frauen eingerichtet. Die Absperrungen zwischen Männer- und Frauentribünen wurden verstärkt. Der Weltverband FIFA hatte die Aufhebung des geltenden Verbots gefordert und mit dem Ausschluss der Nationalmannschaft von allen Wettbewerben gedroht. Bei nationalen Ligaspielen dürfen Frauen weiter nicht dabei sein. In den vergangenen Jahren hatten sich Frauen als Männer verkleidet, um ins Stadion zu gelangen. Im September hatte der Tod der 30-jährigen Iranerin Sahar Khodayari international für Entsetzen gesorgt, die sich selbst in Brand gesetzt hatte, um einer drohenden Gefängnisstrafe wegen eines Stadionbesuchs zu entgehen.

Berliner Ensemble: Bilanz Bezahlexperiment Das Berliner Ensemble hat zur Eröffnung seiner zweiten Spielstätte ein Experiment gewagt. Besucher konnten selbst entscheiden, was ihnen die Vorstellung im Neuen Haus wert ist. Nach sieben Abenden im September hat das Theater nun Bilanz gezogen: Zuschauer bezahlten weniger, als ein reguläres Ticket kostet. Nämlich im Durchschnitt 9 Euro, statt zwischen 13 und 29 Euro. An den Abenden seien aber mehr neue Zuschauer dort gewesen - etwa jeder vierte Besucher sei erstmals im Berliner Ensemble gewesen, sagte Intendant Oliver Reese. Eine Fortsetzung des Zahlungsexperiments ist nicht geplant.