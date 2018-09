Die Tram als Verbindungsverkehrsmittel Berlins Straßenbahn soll den Westen erobern

Moderation: André Hatting

Eine Straßenbahn passiert zwei Passanten an einem Stadtplan in Berlin-Mitte (Jens Kalaene / dpa)

Große Städte brauchen die Straßenbahn als ein wichtiges Zwischenverkehrsmittel. Sie schließt eine Lücke zwischen den Bussen und den Schnellbahnen. Berlins Fahrgastverband hält die Straßenbahn für deutlich effizienter als zum Beispiel neue U-Bahnen.

Die Straßenbahn ist ein wichtiges Ergänzungsnahverkehrsmittel für Großstädte, und ihre Bedeutung lasse sich sehr gut in Berlin erkennen. So lautet die Diagnose von Jens Wieseke, dem Sprecher des Berliner Fahrgastverbandes IGEB (Interessengemeinschaft Eisenbahn, Nahverkehr und Fahrgastbelange Berlin): "Die Straßenbahn schließt eine Lücke zwischen den Bussen auf der einen Seite und den Schnellbahnen auf der anderen Seite."

Die Straßenbahn für das "Dazwischen"

Für eine bestimmte Fahrgastgruppe eines Areals sei immer ein Verkehrsmittel die erste Wahl, so die Erklärung des Vizevorsitzenden: "Für einen Kiez ist es der Bus, für [Gebiete in] einer Relation von zehn- bis fünfzigtausend Fahrgästen pro Tag ist es die Straßenbahn und darüber hinaus ist es eine Schnellbahn - sei es U-Bahn, S-Bahn oder Regionalbahn", so Wieseke. Und für diese Lücken zwischen dem Kiez und der U- oder S-Bahn-Anbindung in Berlin fehle dieses Verbindungsverkehrsmittel Straßenbahn im Westteil Berlins.

Die Bremer Altstadt als Beispiel

Einige größere Städte setzten für diese Verbindungen zwischen den Stadtteilen ebenfalls auf den Bus - das sei etwa Hamburg -, doch sei dies dort eben auch gescheitert, weil die übergroßen Gelenkbusse dann im Autoverkehr stecken blieben, so Wieseke. München und Berlin verfolgten hier eben dieses Konzept der schnelleren Zwischenverbindung durch die Straßenbahn mit einem eigenen Schienenbett. "Wir können nicht überall U-Bahnen bauen, das ist ineffizient und teuer und die Straßenbahn ist eben genau für die mittelgroßen und längeren Entfernungen geschaffen, und den Kiez kann sie genauso erschließen." Ein Beispiel für die Erschließung eines kleineren Gebietes durch die Straßenbahn sei die Bremer Altstadt, so Wieseke.