Kulturnachrichten

Montag, 13. August 2018

Die "taz" denkt über Ende der Printausgabe nach Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch: "Der Journalismus lebt im Netz weiter." Bei der "Tageszeitung" in Berlin bereitet man offenbar die Abschaffung der werktäglichen Druckausgabe vor. Das berichtet der Mediendienst "turi2". Das Zeitalter der gedruckten Zeitung sei zu Ende, der Journalismus lebe im Netz weiter, wird Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch zitiert. Er habe sich mit diesen Worten an die Mitglieder der "taz"-Genossenschaft gewandt. Er rief die Genossen demnach auf, Ideen für die Zeit des Übergangs zu entwickeln. Früher schon hatte Ruch das Ende der Tageszeitungen auf Papier vorhergesagt.

Laschet wird Kulturbevollmächtigter für Frankreich Er soll das Amt von 2019 bis 2022 übernehmen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wird neuer Bevollmächtigter der Bundesregierung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit. Nach Informationen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" will das schwarz-rote Bundeskabinett die Entscheidung an diesem Mittwoch in Berlin bekannt geben. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich bereits darauf geeinigt, dass Laschet das Amt von 2019 bis 2022 übernehmen soll.

Der Dichter William Blake hat endlich einen Grabstein Mehr als 200 Jahre nach Tod Grabort bekannt und gewürdigt Der englische Dichter William Blake (1757-1827) hat endlich einen Grabstein. Mehr als 200 Jahre nach seinem Tod und nach jahrelanger Suche nach seiner letzten Ruhestätte, konnte die Blake-Gesellschaft am Sonntag den Stein mit Namen, seinen Jahreszahlen und zwei Zeilen eines Verses auf dem Friedhof Bunhill Fields in London einweihen. Blake, dessen Werk von seinen Zeitgenossen weitgehend abgelehnt wurde, war 1827 verstorben und an unbekannter Stelle beigesetzt worden. Bislang erinnerte nur Gedenkstein an ihn.

Christoph Marthaler verteidigt Ruhrtriennaleleiterin Der Regisseur fordert in offenem Brief gelebte Wertschätzung Die in eine Antisemitismusdebatte verwickelte Intendantin der Ruhrtriennale, Stefanie Carp, bekommt Rückendeckung von Mitwirkenden des Kulturfestivals. In einem offenen Brief an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kritisiert der Schweizer Musiktheater-Regisseur Christoph Marthaler die Absage des Politikers. Marthaler und das Ensemble der Ruhrtriennale-Produktion „Universe, incomplete" baten darin um eine „respektvolle, die Umstände der Ereignisse korrekt einordnende Auseinandersetzung mit der entstandenen Problematik sowie gelebte Wertschätzung." Dazu gehöre, dass der Ministerpräsident persönlich komme und „nicht durch Verweigerung eine Symbolik betreibt, die alle kritische Auseinandersetzung verunmöglicht, schreibt Marthaler. Carp werde durch die Antisemitismusvorwürfe zu Unrecht diskreditiert. Kurz vor Beginn der Ruhrtriennale in der vergangenen Woche hatte Laschet seine Teilnahme an dem Kulturfest abgesagt. Hintergrund ist der Streit um die Teilnahme der schottischen Band „Young Fathers". Sie steht der sogenannten BDS-Bewegung nahe, die für einen Boykott Israels eintritt. Das Kulturfestival in den alten Industrieanlagen des Ruhrgebiets dauert bis 23. September.