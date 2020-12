Die Schriftstellerin Clarice Lispector "Nahe dem wilden Herzen"

Von Anne-Sophie Schmidt

Die Schriftstellerin Clarice Lispector war eine der wichtigsten Stimmen der literarischen Moderne Brasiliens. (Privat / Matthes & Seitz)

Clarice Lispector ist eine der größten Schriftstellerinnen der brasilianischen Literatur. In ihren literarischen Texten versucht sie, der menschlichen Erfahrung in ihrer charakteristischen Sprache Ausdruck zu verleihen.

In ihrem Werk nimmt die brasilianische Schristellerin Clarice Lispector die ganze Welt in den Blick. Sie schreibt genauso obsessiv über Ameisen, Rosen und Kakerlaken wie über die tiefsten menschlichen Erfahrungen. Sie sieht es als ihre Aufgabe, sich um die Welt zu kümmern und fühlt sich verantwortlich für Kriege, Elend und Verbrechen gegen Leib und Seele. Sie versucht das Unaussprechliche der menschlichen Erfahrungen, die existenziellen Tiefen mit ihrer charakteristischen Sprache in Worte und Bilder zu kleiden.

Dadurch wird sie zu einer der wichtigsten Stimmen der literarischen Moderne Brasiliens. Ihre Literatur ist wie eine Faust in der Magengrube.

Geburt, Flucht und Exil

Clarice Lispector wird am 10. Dezember 1920 als Chaja Pinchassowna in der ukrainischen Kleinstadt Tschetschelnyk in eine jüdische Familie geboren. Ihre Geburt wird überschattet von den historischen Ereignissen in Europa und dem Ersten Weltkrieg. Ihre Kindheit ist geprägt von Krankheit und Armut – Erfahrungen, die sich auch in ihr Werk einprägen.

Vor Clarices Geburt verlebt die Familie einige glückliche Jahre in Wohlstand und Frieden. Clarices Mutter Mania und ihr Vater Pinchas Lispector heiraten 1910. Ein Jahr später wird die älteste Tochter Leah geboren, gefolgt von Tania. Die Mutter, Mania, ist eine strahlende, mitfühlende, kultivierte Frau. Der Vater Pinchas, ist Zionist und kommt aus einer armen, strenggläubigen Gelehrtenfamilie. Er ist wissbegierig und begeistert sich für Mathematik und Physik. Pinchas, Calrices Vater, arbeitet als Kleinwarenhändler, weil ihm als Juden das Studium verwehrt ist.

1918, während des russischen Bürgerkrieges, werden die Juden zur Zielscheibe grausamer Pogrome: Frauen werden vergewaltigt, Dorfbewohner ermordet, die Häuser geplündert. Auch Clarices Großvater wird bei einem dieser Überfälle getötet. Clarices Eltern wollen in Podolien, im Südwesten der Ukraine bleiben, doch im Sommer 1919 wird ihr Haus verwüstet. Die Familie flieht und lässt sich in dem kleinen ukrainischen Ort Tschetschelnyk nahe der rumänischen Grenze nieder. Unter katastrophalen hygienischen Bedingungen, bei Minustemperaturen um die 20 Grad kommt im Dezember 1920 Chaja zur Welt. Mania ist bereits vor Clarices Geburt schwer krank. Es heißt, sie sei während der Pogrome vergewaltigt worden und mit Syphilis infiziert.

Kindheit in Brasilien

Die Familie Lispector geht nach Rumänien, von wo sie Briefe an Verwandte in Brasilien und Argentinien schreiben, um von ihnen eine Bürgschaft zur Einreise zu bekommen. Nach Monaten des Wartens erhalten sie den russischen Pass für die Ausreise. Über Bukarest, Budapest, Prag und Hamburg führt ihre Reise nach Recife in Brasilien, wo sie im März 1922 ankommen. Von dort geht es weiter nach Maceió, einer kleinen Stadt im Nordosten Brasiliens, mit kolonialen Bauten, Tamarinden und Kokospalmen. Die Familie ist arm, die Mutter mittlerweile fast vollständig gelähmt. 1925 ziehen sie in das größere Recife, weil Pedro – so nennt sich Pinchas in Brasilien – sich dort bessere Arbeitsmöglichkeiten und eine bessere medizinische Versorgung für seine Frau erhofft. Er arbeitet als fliegender Händler, um die Familie zu ernähren.

Während Mania, die gefesselt ist an einen Schaukelstuhl im Wohnzimmer, langsam verstummt, unterstützt der Vater die musische Ausbildung der drei Töchter. Als die Mutter stirbt, ist Clarice neun Jahre alt. 1935 zieht die Familie nach Rio de Janeiro, der damaligen Hauptstadt Brasiliens. Überschattet wird diese Zeit von dem Putsch Getúlio Vargas'. Wie seine Vorbilder Mussolini, Hitler und Salazar, will er einen faschistischen Staat etablieren und ruft 1937 den "Estado Novo", den "Neuen Staat" aus.

Treffen des brasilianischen Präsidenten Getulio Vargas (r) und seines Amtskollegens Fulgenico Batista in den 1940er-Jahren (picture-alliance / United Archives/TopFoto)

Clarice beginnt ein Jurastudium in einer Zeit, in der in Brasilien nur wenige Menschen studieren – Frauen schon gar nicht, und erst recht nicht Jura. Als Clarice 19 Jahre alt ist, stirbt der Vater im Alter von 55 Jahren nach einer harmlosen Routineoperation. Clarice muss nun ihr eigenes Geld verdienen. Sie bewirbt sich, beim Nachrichtendienst "Agência Nacional" und wird angenommen. Diese Arbeit ebnet ihren Weg in die Literatur. Sie veröffentlicht ihr Romandebüt "Nahe dem wilden Herzen" im Alter von 23 Jahren. Bekannt wird sie mit ihren literarischen Kolumnen, den "crônicas".

Ehejahre und frühes Werk

1943 heiratet Clarice ihren Kommilitonen Maury Valente, mit dem sie seit Ende 1941 in einer Beziehung verbunden ist. Wie die Protagonistin ihres ersten Romans, Joana, empfindet sie jedoch eine Abscheu vor der Ehe und den damit verbundenen Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit.

1944 verlässt Clarice mit ihrem Mann Brasilien, um in den kommenden 16 Jahren in Italien, der Schweiz und in den USA zu leben. Die erste Station ist Neapel, wo sie in einem Lazarett für verwundete brasilianische Soldaten aushilft. Diese Tätigkeit und die zwischenmenschliche Verbindung zu den Soldaten helfen ihr, sich in ihrem neuen Leben einzufinden. Dort spürt Clarice auch die Tragweite ihrer Entscheidung: Durch die Ehe mit einem Diplomaten verliert sie ihre Selbständigkeit, ihre Arbeitsumgebung, ihre beruflichen Netzwerke und die Nähe zu ihrer Familie.

Ihre nächste Station ist Bern. "Die Schweizer haben nichts geschenkt bekommen. Alles in diesem Land zeugt von noblen Bemühungen, von geduldigem Erwerb. Und sie haben nicht gerade wenig erreicht – sie sind ein Symbol für den Frieden geworden. Was nichts daran ändert, dass so Viele im Stillen von der Kirchenfeldbrücke springen." Ihr fehlt der lebendige Austausch. Sie langweilt sich in den Diplomatenkreisen, bringt zwei Söhne zur Welt und flüchtet in die literarische Kreativität. Sie verfasst mehrere Romane und brillante Erzählungen, die die Grundlage für ihren späteren Erfolg in Brasilien sein werden. Clarices Sprache ist ungewöhnlich, sie schreibt wie sie denkt, nicht geordnet oder logisch, sondern in Abfolgen, assoziativ. Sie wird als die "Virginia Woolf Südamerikas" gefeiert. Beide ergründen in ihren Romanen die Innenwelten ihrer Figuren. Der literarische Erfolg wie mit "Nahe dem wilden Herzen" bleibt nicht aus.

Eine historische Postkarte, Ansicht der Stadt Bern (imago images / Artokoloro)

Mit ihrem Roman "Die Passion nach G.H.", der 1978 in Frankreich bei Éditions des Femmes, einem feministischen Buchverlag erscheint, wird sie beim europäischen Publikum bekannt. In ihren Texten und in den Charakterzeichnungen ihrer Figuren geht es um eine existenzielle Freiheit, nach der die Figuren auf ihre ganz individuelle Weise streben. Es geht um Identitätssuche und um innere Kämpfe. Als vermeintlich feministische Autorin wird sie allerdings von vielen Kritikerin nicht beachtet, der große Durchbruch bleibt ihr verwehrt.

1950er Jahre in den USA

1952 wird Clarices Mann Maury versetzt und die Familie zieht nach Washington, wo 1953 der zweite Sohn Paulo geboren wird. Ihre Inspiration findet Clarice im Alltag bei den Kindern und in ihrem Umfeld. Sie sammelt sprachliche Schnipsel ihrer Söhne, bewundert die kindliche Offenheit und ihre Direktheit. Sie versucht jenen kindlich unverstellten Blick festzuhalten, in Form ungewöhnlicher Perspektiven und Wortkonstruktionen. Als Paulo, der jüngere Sohn, sich wünscht, dass sie auch für ihn eine Geschichte schreibt, entsteht das erste von mehreren Kinderbüchern.

Clarice Lispektor mit dem jüngeren Sohn Paulo (Ao cuidado de Paulo Gurgel Valente)

In der Zeit, als die Kolonialmächte nach und nach ihre afrikanischen Besatzungen aufgeben, schreibt Clarice eine ihrer herausragendsten Erzählungen "Die kleinste Frau der Welt", die 1959 in "Tagtraum und Wirklichkeit einer jungen Frau" erscheint. Sie thematisiert darin die koloniale Praxis des Eroberns und Ausbeutens. Äußerst subtil macht Lispector Anspielungen auf die koloniale Praxis, die indigene Bevölkerung als Forschungsgegenstand und Objekt sexueller Fantasien auszunutzen. Clarice ist von inneren Widersprüchen geprägt und mit diesen spielt sie auch in ihren Romanen: Männlich und weiblich, anziehend und abstoßend, Kolonisierende und Kolonisierte, Zivilisation und Natur. In einer Variation bringt sie die Brüchigkeit dieser Gegensätze zum Ausdruck.

1960er Jahre - Rückkehr nach Brasilien

Nach 16 Jahren in Europa und Nordamerika, trennt Clarice sich 1959 von ihrem Mann und zieht mit den beiden Söhnen Pedro und Paulo nach Rio de Janeiro. Sie kehrt in ein Land zurück, das nach dem Tod des Präsidenten Getúlio Vargas eine kulturelle und wirtschaftliche Blütezeit erlebt. Dort lebt sie in dem gepflegten Stadtteil Leme an der Copacabana.

Über ihre kreative Inspiration sagt sie: "Ich glaube nicht, dass Inspiration von außen nach innen kommt, durch übernatürliche Kräfte. Vielmehr vermute ich, dass sie aus dem tiefsten "Ich" der Menschen aufsteigt, aus dem tiefsten Unbewussten, sei es individuell, kollektiv oder kosmisch."

Mitte der 1960er Jahre wird Brasilien zu einem, wenn auch peripheren, Schauplatz des Kalten Krieges. Nach dem Putsch 1964 beginnt unter General Branco eine 21-jährige brutale Militärdiktatur. Nach den Studentenprotesten 1968 wird der Ausnahmezustand ausgerufen, die Versammlungsfreiheit eingeschränkt und die Zensur eingeführt. Politiker, Diplomaten und Richter verschwinden, Künstler werden verhaftet, gefoltert oder ins Exil gezwungen. Clarice nimmt am 26. Juni 1968 am "Marsch der Hunderttausend" teil und bezieht zusammen mit anderen Künstlern und Intellektuellen wie Oscar Niemeyer, Milton Nascimento, Chico Buarque und Caetano Veloso Position gegen die Militärdiktatur.

Clarice Lispektor beim "Marsch der Hunderttausend" 1968 gegen Repressalien, Zensur und Verfolgung durch die Militärdiktatur in Brasilien. (Ao cuidado de Paulo Gurgel Valente)

1976 erhält Clarice Lispector von der Kulturstiftung in Brasília den hochdotierten Preis für ihr Gesamtwerk. Ein Jahr später im Oktober 1977 erkrankt sie plötzlich und muss sich ins Krankenhaus begeben, wo sie einen Tag vor ihrem 57. Geburtstag, am 9. Dezember 1977 schließlich einem Krebsleiden erliegt.

Sie stirbt in Gesellschaft ihrer Freundin Olga Borelli und ihrer Schwester Tania. In "Ein Hauch Leben (Pulsschläge)" schreibt Clarice: "Die Zeit geht allzu schnell vorbei, und das Leben ist so kurz. Aus diesem Grunde – damit ich von den gierigen Stunden und von den Neuigkeiten, die schnell die Zeit vertreiben, nicht im Handumdrehen verschlungen werde – pflege ich eine gewisse Langeweile."

