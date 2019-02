Kulturnachrichten

Mittwoch, 20. Februar 2019

Die Schauspielerin Christine Gloger ist tot Sie war viele Jahrzehnte eine wichtige Darstellerin im Berliner Ensemble Die Schauspielerin Christine Gloger ist in der Nacht zu Dienstag gestorben. Das teilte das Internetportal nachtkritik.de mit, das die Nachricht aus dem familiären Umfeld der Künstlerin erfuhr. Nach einer Tätigkeit als Buchhändlerin, ließ sich Gloger Mitte der 1950er Jahre in Leipzig zur Schauspielerin ausbilden. Nach einem ersten Engagement am Theater Meiningen kam sie 1959 ans Berliner Ensemble, wo sie mehr als 35 Jahre lang engagiert war und als Protagonistin alle großen Frauen-Rollen Brechts spielte. Nach dem Mauerfall trat sie beim Berliner freien theater 89 auf und war in TV Produktionen zu sehen. Im Kino spielte sie in den Theater-Verfilmungen "Die Tage der Commune" (1966), "Der große Friede" (1989) und im Hölderlin-Film "Hälfte des Lebens" (1985). Christine Gloger wurde 84 Jahre alt.

"Cumhuriyet": Ex-Mitarbeiter müssen ins Gefängnis Berufungsverfahren gescheitert Führende Ex-Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" müssen nach einem gescheiterten Berufungsverfahren ins Gefängnis. Insgesamt acht Personen, unter ihnen der Karikaturist Musa Kart und der Anwalt Bülent Utku, würden "innerhalb weniger Tage" in Haft sein, sagte ihr Anwalt Abbas Yalcin der Deutschen Presse-Agentur. Die meisten der Verurteilten müssen demnach zwischen ein und drei Jahren in Haft. Die Entscheidung des Berufungsgerichts betraf Angeklagte, gegen die bei dem international aufmerksam verfolgten Verfahren im April 2018 Haftstrafen von weniger als fünf Jahren verhängt worden waren. Die Mitarbeiter der ältesten Tageszeitung des Landes waren unter anderem wegen "Unterstützung von Terrororganisationen" angeklagt worden. Der Prozess war international kritisiert worden. Die türkische Regierung geht nach einem Putschversuch von 2016 massiv gegen Medienhäuser und Journalisten vor.

Stardesigner Lagerfeld ist tot: Kreativgenie und Stilikone Er hinterlässt ein Modeimperium Karl Lagerfeld ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das hat der Modekonzern Chanel mitgeteilt. Lagerfeld hat mehr als ein halbes Jahrhundert die Mode mitbestimmt. Mitte der 50er Jahre begann er in Paris große Couture-Häuser wie Balmain, Patou, Chloé oder Fendi zum Erfolg zu führen. Er habe sich schon immer für Kleider interessiert, ohne zu wissen, dass man das Mode nenne, sagte Lagerfeld einmal in einem seiner zahlreichen Interviews. Als Kreativdirektor übernahm er 1983 Chanel. Ein Wechsel, der für das französische Modehaus wegweisend war. Der deutsche Modeschöpfer rüttelte die traditionsreiche Luxusmarke aus ihrem Dornröschenschlaf. Die typischen Tweedstoff-Jacken poppte er mit Bändern und Fransen neu auf, Haute-Couture-Kleider kombinierte er mit Sportschuhen. Treu blieb er dem klassischen Cocktailkleid und dem rosa Kostüm. Kollektionen unter seinem eigenen Namen entwarf er ab Mitte der 70er Jahre. Heute hinterlässt der Wahlpariser ein Modeimperium, dessen Wert auf mehrere Millionen Euro geschätzt wird.

Grüne für Öffnung von Bibliotheken am Sonntag Modellprojekte machten positive Erfahrungen Öffentliche Bibliotheken sollen nach Ansicht der Grünen auch am Sonntag öffnen dürfen. Sie seien wichtige Kultur- und Bildungseinrichtungen und sprächen die gesamte Bevölkerung an, begründeten sie in Berlin ihren Antrag, der sich an die Bundesregierung richtet. Unter der Woche sei es vielen Menschen aber nicht möglich, eine Bibliothek zu besuchen. Die Bundesregierung solle deshalb die Öffnung mit einer Änderung des Arbeitszeitgesetzes ermöglichen. Der Schutz des arbeitsfreien Sonntags habe weiter einen hohen Stellenwert, erklärten die Bundestags-Grünen. Die Sonntagsarbeit solle durch genug Personal, flexible Arbeitszeitmodelle und Freizeitausgleich ermöglicht werden. Modellprojekte machten positive Erfahrungen mit einer Sonntagsöffnung. In anderen europäischen Ländern verzeichneten öffentliche Bibliotheken sonntags die höchsten Besucherzahlen. In Deutschland dürften im Gegensatz zu Theatern, Museen oder Kinos öffentliche Bibliotheken mit kommunalem Träger bisher sonntags nicht öffnen, wissenschaftliche oder kirchliche Einrichtungen hingegen schon.