Die Pop-Ambulanz in Berlin Erste Hilfe für Musiker

Richard von Georgi im Gespräch mit Mathias Mauersberger

Üben und schleppen - Popmusiker haben einen anstrengenden Job. (imago)

Sehnenscheidenentzündungen, Rückenschmerzen, Auftrittsangst: Die Liste an typischen "Musikerleiden" ist lang. Die "Pop-Ambulanz", gegründet von der SRH Hochschule der populären Künste Berlin zusammen mit der Charité, kümmert sich um solche Erkrankungen.

Stundenlanges Üben, einseitige Beanspruchung des Körpers und das Schleppen von Instrumenten fordern bei Musikern ihren Tribut. Neben den physiologischen zeigen sich bei Musikern oft auch psychische Probleme wie Stress, Auftrittsangst, Konzentrationsstörungen oder Panikattacken.

Um solchen Erkrankungen entgegenzuwirken, haben SRH Hochschule der populären Künste Berlin zusammen mit dem Centrum für Musikermedizin der Charité die "Pop-Ambulanz" ins Leben gerufen. Einer der Mitgründer war der Medienpsychologe Richard von Georgi. Die Beratungsstelle steht seit September des vergangenen Jahres den rund 250 Studenten der Hochschule offen. Die Resonanz nach mehr als sechs Monaten sei "sehr, sehr gut", sagt von Georgi.

Kreative Blockaden lösen

Ob es Unterschiede bei Beschwerden von Popmusikern und klassischen Musikern gebe? Aus dem medizinsoziologischen Bereich seien die Beschwerden durchaus ähnlich, meint der Medienpsychologe. Allerdings sei das Besondere bei Popmusikern, dass der Background ein anderer sei. "Während es in der klassischen Musik um das Werk an sich geht, ist es bei Popmusikern so, dass die ja als Person jederzeit im Vordergrund stehen." Wenn also beispielsweise ein Konzert schief gehe, dann sei der Popmusiker persönlich betroffen - im Gegensatz zum klassischen Musiker.

Mit der Pop-Ambulanz werde auch versucht, kreative Blockaden zu lösen. Das müsse allerdings erst einmal erfasst werden, sagt, von Georgi. "Wir wollen da jetzt nicht einfach loslegen und wild in der Gegend rumtherapieren."