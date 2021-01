Die Pianistin Onutė Gražinytė In meiner Familie sind alle Musiker

Von Julia Smilga

Die Pianistin Onutė Gražinytė (Foto: Jurga Anusauskienė )

Ein Debüt mit Musik von Arvo Pärt ist ein starkes Statement. Die litauische Pianistin Onutė Gražinytė stellt auf „Lamentate“ Klaviermusik des großen estnischen Komponisten vor.

"Stille ist immer vollkommener als Musik. Man muss lernen, ihr zuzuhören", sagt der Arvo Pärt, der im vergangenen September seinen 85. Geburtstag feierte. Der Este komponierte wie kein anderer die Stille mit minimalem Materialaufwand, doch größter kompositorischer Konsistenz und Wirkung. Mutig, wer sich dieser künstlerischen Herausforderung gleich auf seinem ersten Album stellt.

Es gibt Leute, die keine Musik mögen. Das war eine Überraschung für mich!

Wenn Onutė Gražinytė in die Tasten greift, ist es kaum vorstellbar, dass sie jemals etwas anderes getan haben könnte. Ganz natürlich, ohne jegliche Allüren, wird sie eins mit der Musik. Aufgewachsen ist die 1996 in Vilnius (Litauen) geborene Musikerin in einem Haus voller Musik. Im Alter von 5 Jahren erhielt sie den ersten Klavierunterricht bei ihrer Mutter. Ein Jahr später fing sie ihr Studium an der Mikalojus-Konstantinas-Čiurlionis Kunstschule an.

Schöne Harmonien und große Tastatur

Onutė Gražinytė interessierte sich nicht nur für ihr Klavier. Für die Opernproduktion ihres Abiturjahrganges komponierte sie die Musik und führte außerdem noch Regie. 2015 ging sie nach Hannover an die Hochschule für Musik, Theater und Medien zu Roland Krüger.

Hier wurde sie Stipendiatin der Yehudin Menuhin Stiftung "Live Music Now". Sie besuchte Meisterklassen, gewann Wettbewerbe und liebt es, Kammermusik zu spielen.

Die Pianistin Onutė Gražinytė (Foto: Tom McKenzie)

Für ihr Debütalbum "Lamentate" hat sie Solo- und Orchesterwerke des estnischen Komponisten Arvo Pärt eingespielt.

Für den EINSTAND hat Julia Smilga die junge Pianistin und Schwester der temperamentvollen und erfolgreichen Dirigentin Mirga Gražinytė -Tyla getroffen.