Die Pianistin Elisaveta Blumina Anwältin der Vergessenen

Moderation: Stefan Lang

Elisaveta Blumina hat vehement für die Musik von Mieczysław Weinberg gestritten und sie immer wieder gespielt. (Elisaveta Blumina / Mathias Meyer)

Die russische Pianistin Elizaveta Blumina hat ein "Weinberg-Fieber" ausgelöst. Sie war es, die die Musik von Mieczysław Weinberg bekanntgemacht hat und damit nun auch beim Georgischen Kammerorchester gastiert.

Elizaveta Blumina wird als Anwältin für Komponisten gesehen, die in Vergessenheit geraten sind. So hat sich die russische Pianistin auch der Musik von Mieczysław Weinberg angenommen und diese auf die Konzertpodien gebracht. Damit verhalf sie seiner Musik zu einer größeren Bekanntheit, eine Weinberg-Fangemeinde konnte sich so in der Szene bilden.

Lebenslauf durch Verfolgung geprägt

1919 in eine jüdische Familie in Polen hineingeboren, floh Weinberg 1939 vor den Nazis in die Sowjetunion, wo er allerding durch den antijüdischen Spätstalinismus erneut verfolgt wurde. Nur das beherzte Eingreifen seines prominenten Freundes Dmitri Schostakowitsch konnte Weinberg das Leben retten.

Das Georgische Kammerorchester Ingolstadt mit seinem Chefdirigenten Ruben Gazarian (GKO Ingolstadt / Schrägformat Fotografie)

Mit Ruben Gazarian am Pult spielt Elizaveta Blumina eine Bearbeitung des Klavierquintetts op. 18 von 1944 für Klavier und Streichorchester. Der intensive Austausch mit Schostakowitsch hat seine klanglichen Spuren im Werk hinterlassen.

Dunkle Ergänzung

Zudem erklingt Arthur Honeggers zweite Sinfonie. Sie wurde im Laufe des Krieges, 1942, in Zürich uraufgeführt und kündet vom abgründigen Lauf der Welt. Honegger beschrieb das Adagio als "düsterer", der Satz habe einen "ein wenig verzweifelten" Charakter.

(cdr)

Aufzeichnung vom 6. Juni 2019 im Festsaal Ingolstadt

Mieczysław Weinberg

Klavierquintett op. 18 (Fassung für Klavier und Streichorchester)

Arthur Honegger

Sinfonie Nr. 2

Elisaveta Blumina, Klavier

Georgisches Kammerorchester Ingolstadt

Leitung: Ruben Gazarian