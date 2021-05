Die Mezzosopranistin Carmen Artaza Samtener Klang

Von Miriam Stolzenwald

Die Mezzosopranistin Carmen Artaza ( Carmen Artaza / Eugene Dillon-Hooper)

Carmen Artaza liebt Oper und Lied. Die Mezzosopranistin aus dem spanischen San Sebastián studiert im Master und doch führen sie ihre Engagements bereits quer durch Europa, wie sie im Gespräch berichtet. Ebenso erklingen ihre ersten Aufnahmen.

Derzeit studiert Carmen Artaza an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, doch sie nutzt gern die vielfältigen Möglichkeiten der künstlerischen Vervollkommnung, die Europa für junge SängerInnen an verschiedensten Orte und Institutionen bereithält.

Ausdrucksstark und temperamentvoll

In San Sebastian geboren, begann Carmen Artaza ihre musikalische Ausbildung an der Geige. Doch eines Tages entdeckte sie, dass auch das Singen eine künstlerische Option sein könnte. Dafür kam sie nach Deutschland. Nach dem Abtiur studierte die Mezzosopranistin von 2013 bis 2017 an der Hochschule für Musik und Theater München bei Christiane Iven und setzte ihr Studium mit dem Master in der Oper an der Guildhall School of Music and Drama in London fort. Seit Oktober 2019 studiert sie im Master Konzertgesang bei Michelle Breed in Frankfurt.

Vielseitiges Profil

Carmen Artaza sang bereits die Dorabella in Mozarts "Così fan tutte", die Bianca in Brittens "The Rape of Lucretia" und den Sesto in Händels "Giulio Cesare in Egitto". Häufig ist sie in der Berliner Philharmonie zu Gast, hier sang sie u.a. die Altpartie im "Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy. Im Sommer 2019 debütierte die Spanierin bei den Salzburger Festspielen als Bradamante in der Uraufführung von Marius Felix Langes Kinderoper "Der Gesang der Zauberinsel" als Teilnehmerin des Young Singers Project. Die junge Sängerin gewann Wettbewerbe und sie engagiert sie für YEHUDI MENUHIN Live Music Now München e.V.