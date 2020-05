Sepsis – Blutvergiftung – ist die häufigste vermeidbare Todesursache im Krankenhaus. In Deutschland wird die Infektion oft nicht schnell genug erkannt und behandelt. Und so sterben daran täglich hierzulande mindestens 200 Krankenhauspatienten. Mehr

Ist die Pandemie gut fürs Klima? Erobern sich bedrohte Arten Lebensräume zurück? Die Coronakrise hilft derzeit manchen Forschenden, außergewöhnliche Daten zu sammeln. Doch was bleibt vom Boom der Krisenforschung? Mehr

Heinrich Klüglein hatte als Wehrmachtssoldat den Zweiten Weltkrieg von Anfang an miterlebt und seine Eindrücke in Tagebuchnotizen und Briefen an seine Frau Grete festgehalten. Dokumente, die Kriegsgeschichte aus erster Hand vermitteln.Mehr