Die Liebe der Engländer zur deutschen Musik Dann bricht alles Gefühl hervor

Von Stefan Zednik

Auch in seiner Geburtstadt Halle verehrt: Georg Friedrich Händel. (imago / Reiner Zensen)

Musiker aus Deutschland und Österreich, Künstler wie Händel, Haydn, Mendelssohn und Clara Schumann sind auf der Insel gern gesehen, sie garantieren über lange Zeit eine musikalische Qualität, die in Großbritannien selten geworden war.

1695 stirbt Henry Purcell mit 36 Jahren. Er war in Großbritannien eine Institution, ein "Orpheus britannicus". Es ist nicht nur das frühe Ende eines hochbegabten Musikers, es ist das Ende einer Epoche. Jahrhundertelang hatte es in England immer wieder Phasen gegeben, in denen herausragende Musiker auftauchten. Doch merkwürdigerweise ist die Blüte englischer Musik mit Purcells Tod vorbei, in den nächsten 200 Jahren wird es keine vergleichbaren Musiker geben. An ihre Stelle, denn Musik ist durchaus beliebt auf der Insel, treten italienische, französische, vor allem aber aus dem Gebiet Deutschlands und Österreichs stammende Musiker. Der erste in einer langen Reihe wird so populär, dass man ihn schließlich für einen Engländer hält: Georg Friederich Händel.

Superstar Händel

Georg Friederich Händel schreibt 20-jährig seine ersten beiden Opern, die in Hamburg zur Aufführung gelangen. Doch das Land der Oper ist Italien. Vier Jahre verbringt er dort, ist mit weiteren Opern erfolgreich und erhält schließlich mehrere lukrative Angebote einer Festanstellung. Er entscheidet sich für Hannover. Aber auch das ist nur eine Art Sprungbrett in das Land, das ihn zum Nachfolger Purcells machen wird. 1710 kommt er nach London und befasst sich schnell mit der auch materiell lukrativsten musikalischen Kunstform, der Oper.

Mit der Oper "Rinaldo" debütiert Händel 26-jährig in London und landet einen sensationellen Erfolg. Die Realisation von Opern geschieht generell in einer Mischfinanzierung von Sponsoren, dem heutigen Crowdfunding nicht unähnlich. Hinzu kommen idealerweise königliche Unterstützung und – die Ticketeinnahmen. Der Erfolg einer Opernproduktion entscheidet sich im wirtschaftsliberalen England letztlich am Box-Office. Nicht das Gähnen oder der Applaus eines Königs sind auschlaggebend, sondern die Kasse.

Händel ist erfolgreich, seine Arbeit in Personalunion von Komponist, künstlerischem Leiter, Producer, Dirigent und Cembalist macht Furore in der englischen Hauptstadt. Doch das Interesse für italienische Oper hält nur einige Jahre und Händel, handwerklich überaus flexibel, gibt seinem Schaffen einen neuen Fokus und schreibt Oratorien, auf Englisch.

Die Begeisterung insbesondere für den "Messias", heute eines der bekanntesten Werke alter Musik weltweit, ist grenzenlos. War die Besetzung bei der Premiere 1742 im irischen Dublin noch bescheiden, steigern sich die Dimensionen der Aufführungen in der Folge immer mehr. Regelmäßig steht das Werk auch noch nach Händels Tod 1759 auf dem Programm.

Bach und Mozart

1762, drei Jahre nach Händels Tod, gibt ein weiterer deutscher Musiker in England sein Debüt. Aus heutiger Sicht ist er vor allem wegen seines weit prominenteren Vaters bekannt: Johann Christian ist der jüngste Sohn von Johann Sebastian Bach. Später wird er der "Londoner Bach" genannt werden. Er wird der persönliche Musiklehrer der jungen englischen Königin Charlotte. Wie schon Händel rund 50 Jahre zuvor brilliert er zunächst auf der Orgel, er schafft den Übergang zwischen der komplizierten, zunehmend als "gelehrt" empfundenen Musik seines Vaters und einem leichteren, unterhaltsameren Stil.

Die oft "Sinfonien" genannten Stücke sind kurz und unkompliziert, geeignet auch für Freiluftaufführungen. Die finden in so genannten "Pleasure Gardens" statt und sind jedermann zugänglich. Veranstalter sind, wie schon bei Händel, meist sogenannten "music societies". Wie Händel ist Johann Christian Bach Komponist, aufführender Musiker, Musikunternehmer und Produzent in Personaleinheit.



Als Achtjähriger kommt Wolfgang Amadeus Mozart erstmals 1764 an den britischen Königshof. Der Aufenthalt lässt sich gut an, Vater Leopold berichtet:

"Wir waren schon den 5. Tag nach unserer Ankunft am Hofe, das Präsent war zwar nur 24 Guineen, die wir gleich im Herausgehen aus des Königs Zimmer empfingen, allein die Gnade, mit welcher sowohl Seine Majestät der König als Königin uns begegnet ist unbeschreiblich."

Es ist kein Zufall, dass Leopold Mozart die Bezahlung erwähnt. Die ist zwar nicht üppig, wie er meint, erfolgt aber prompt, was bei Auftritten vor Königen nicht selbstverständlich ist. Mozart tritt drei Wochen später erneut vor der Königsfamilie auf. Die Konzerte dort sind ein Türöffner: Der Londoner Adel reißt sich darum, das Wunderkind live erleben zu dürfen. Das macht Vater Leopold Mut, in London auch in finanzieller Hinsicht erfolgreich sein zu können. Er organisiert Konzerte "auf eigene Rechnung" und schaltet Werbeanzeigen:

"An alle Liebhaber der Schönen Künste!

Das größte Wunderkind, mit dem sich Europa, vielleicht sogar die Menschheit rühmen kann, ist ohne Zweifel der junge achtjährige Deutsche Wolfgang Mozart. Es ist schwer zu sagen, ob seine Ausführung auf dem Cembalo und sein Vom-Blatt-Spielen und Singen oder seine Phantasien und Kompositionen für verschiedene Instrumente staunenswerter sind. Der Vater dieses Wunders gibt sich die Ehre, das Publikum darüber zu unterrichten, dass er den großen Saal in der "Swan and Harp" Tavern in Cornhill gemietet hat, wo man die Möglichkeit hat, den jungen Komponisten und seine Schwester täglich von 12 bis 3 zu hören."

Joseph II. stellt den jungen Mozart Kaiserin Maria Theresia vor. (picture-alliance / akg-images)

Die annoncierten Vorstellungen wirken wie die Einladung zu einer Zirkusnummer, und wenn am Ende des erfolgreichen London-Aufenthalts für Leopold dennoch eine gewisse Enttäuschung steht, so liegt es daran, dass er den Bogen mit schaubudenartigen Sensationskonzerten wie dem beschriebenen vielleicht überspannt hatte.

Haydn und Beethoven

1791 besucht Joseph Haydn England. Sein Name ist bekannt, seine Musik beliebt. Der Kontrast zu Haydns bisheriger beruflich-sozialer Stellung könnte größer kaum sein. Fast 30 Jahre war er am Hof der Esterházys angestellt, er trug dort "Livré", die Uniform der Dienerschaft. Nach dem Tod des musikliebenden Fürsten wird der Komponist quasi "in Rente" geschickt. Trotz verschiedener Angebote entscheidet er sich für eine Offerte aus London. Johann Peter Salomon agiert hier als professioneller Agent und garantiert für die Anwesenheit und einige Kompositionen enorme 1200 Pfund, das entspricht heute einem Betrag von mehr als 150.000 Euro. Schon bald nach Haydns Ankunft findet das erste Konzert statt. Es wird ein voller Erfolg. Haydns Konzerte werden auch in der Zukunft bestens besucht, er schafft in London viele seiner populären Werke, etwa die "Londoner Sinfonien".

Während Haydn bei seinem zweiten Londoner Aufenthalt seine Erfolge wiederholen kann, sorgt der junge Ludwig van Beethoven in Wien für Furore. Zunächst als Pianist, bald aber auch als Komponist. Seine erste Sonate widmet er Haydn, dem Lehrer.

1803 hatte es erste Kontakte von Beethoven zur englischen Musikszene gegeben. Immer wieder hatten englische Mäzene versucht, den Musiker nach England zu locken. Aber immer scheiterte es entweder an den Gehaltsvorstellungen oder an der schwindenden Gesundheit des Komponisten. Immerhin kommt es zu einem Vertrag, in dem sich Beethoven verpflichtet, eine Sinfonie für eine britische 'Society' zu schreiben. Die Uraufführung der "Neunten" findet allerdings in Wien statt, trotz der vertraglichen Verabredung mit London. Erst im Winter 1824, ein gutes halbes Jahr nach der Wiener Premiere, trifft die Partitur in London ein.

Mendelssohn-Bartholdy und Clara Schumann

1826 schreibt Felix Mendelssohn-Bartholdy die Ouvertüre zu einem Drama Shakespeares. Ganz im Stil der englischen "Masques", in denen Schauspiel und Orchestermusik sich ergänzen und eng verzahnen, entsteht die Musik zu "A Midsummer Night's Dream".

Damit wird der junge Komponist zum neuen Liebling der Engländer, er wird gefeiert wie vordem nur Händel. Nicht nur seine Musik, auch seine neuartige Dirigiertechnik werden stilbildend. Insgesamt zehnmal besucht er die Insel. Die Leichtigkeit, mitunter gar Schwerelosigkeit, seine Musik wird besonders geschätzt.

Auch für Clara Schumann wird England zum wichtigsten Ort ihrer späten Jahre. Sie ist 36 Jahre alt, als ihr Mann stirbt – von nun an ist sie für Erziehung und Unterhalt ihrer Familie allein verantwortlich. Für sieben Kinder hat sie zu sorgen und nimmt ihre in den letzten Jahren reduzierte Konzerttätigkeit in großem Umfang wieder auf. Das bevorzugte Ziel ihrer Konzertreisen: England. George Bernard Shaw, damals als Musikkritiker unterwegs:

"Ich kann mich erinnern, dass ich erstmals Madame Schumann hörte und – noch ehe sie den ersten Satz von Schuberts C-Dur-Impromptu beendet hatte – erkannte, von welch edler Schönheit und poetischer Beseeltheit ihr Spiel war. Ein Künstler solchen Ranges ist der Heilige Gral, nach dem jeder Kritiker zeitlebens sucht."

Wie die Familie Mozart 100 Jahre zuvor, spielt auch Clara Schumann nicht nur vor großem Publikum, in öffentlichen Konzerten mit bisweilen 4000 Zuhörern. Auch sie wird eingeladen, vor der Königin Victoria, die einer ganzen Epoche ihren Namen verleiht, zu musizieren. Doch das Musikinteresse der königlichen Familie scheint sich seit dem Besuch der Mozarts gründlich gewandelt zu haben. Clara Schumann:

"London, April 1872. Ich musste noch einige Tage zugeben, weil die Königin mich zum Spiel im Buckingham Palace eingeladen. 700 Personen waren geladen, etwa 100 Personen waren im Saale, und zwar zum größten Teile hinter leeren Stühlen stehend. Die Königin begrüßte uns gar nicht, saß halb in das Zimmer gekehrt, sprach unausgesetzt, hörte nur immer die letzten Takte von jedem Stück und applaudierte dann ein wenig. Während der Musik hörte man noch überdies das Gemurmel der übrigen 600 Menschen in den Nebensälen. Als alles vorüber war, sagte sie uns kein Wort des Dankes - Das war mir im Leben noch nie passiert ... nun, mich sieht diese Königin nicht wieder bei sich, so viel weiß ich!"

War vom Empfang am britischen Hofe "not amused": Clara Schumann. (picture-alliance / akg-images)

Ein Zorn der selbstbewussten Künstlerin, der sich auf die snobistische und kunstferne Elite des Königshauses bezieht. Die "einfachen Konzertbesucher" erlebt sie durchaus anders, ebenso ihre oft privaten Gastgeber.

Ein besonders inniges Verhältnis hatte Clara zu dem zehn Jahre älteren Felix Mendelssohn-Bartholdy gepflegt. Er musizierte oft mit ihr als Solistin, beide teilten die Liebe zu England, seinen Bewohnern, seiner Landschaft. Sie hinterließen Spuren in der englischen Musikkultur, durch Schüler und begeisterte Anhänger, die in einem noch nie dagewesenen Maß versuchten, die empfangenen Impulse weiter zu tragen. Deutschland galt in England als "Land der Musik".

Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur/Deutschlandfunk 2021, das Skript zur Sendung finden Sie hier.