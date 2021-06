Kulturnachrichten

Montag, 28. Juni 2021

Die Konzert- und Veranstaltungsbranche erwartet in diesem Jahr einen Umsatzeinbruch von 98 Prozent. Die Konzert- und Veranstaltungsbranche erwartet in diesem Jahr einen noch stärkeren Umsatzeinbruch als 2020. Der zuständige Branchenverband rechnet mit einem Minus von 98 Prozent gegenüber 2019. Verbandspräsident Michow bezifferte den Verlust in der "Welt am Sonntag" mit fast elf Milliarden Euro. Die Bundesregierung dagegen ist optimistisch und erwartet ab dem Herbst wieder tausende Besucher. Natürlich müssten die Besucher geimpft oder getestet sein, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Bareiß von der CDU. Impfverweigerer müssten dann womöglich draußen bleiben und die unternehmerische Freiheit des Veranstalters akzeptieren, sie nicht hineinzulassen.

Historiker Saul Friedländer mit dem Ludwig-Landmann-Preis geehrt Der israelische Historiker Saul Friedländer ist am Sonntag in Frankfurt am Main mit dem "Ludwig-Landmann-Preis für Mut und Haltung" geehrt worden. Die von der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Jüdischen Museums Frankfurt erstmals vergebene Auszeichnung sei von der Tochter des Preisträgers entgegengenommen worden, teilte das Museum mit. Der Preis ist nach dem ersten jüdischen Oberbürgermeister Frankfurts, Ludwig Landmann, benannt und mit 10.000 Euro dotiert. Der 88 Jahre alte Holocaust-Zeitzeuge Friedländer sei für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden, in dem er sich intensiv mit der Schoah und der Geschichte des Nationalsozialismus auseinandergesetzt und die Situation der verfolgten Jüdinnen und Juden thematisiert habe, heißt es in der Begründung der Jury. Für sein zweibändiges Werk "Das Dritte Reich und die Juden" erhielt Friedländer in der Vergangenheit bereits den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und den Pulitzer-Preis.

Der US-amerikanische Trompeter Jon Hassell gestorben Der US-amerikanische Trompeter Jon Hassell ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Wie seine Familie bekannt gab, starb er bereits am Samstag nach längeren gesundheitlichen Problemen. Als Trompeter entwickelte er mit der intensiven Nutzung von Elektronik zur Erweiterung des Klangspektrums seinen eigenen Stil. Hassell studierte bei Karlheinz Stockhausen und war im Bereich der Minimal Music aktiv, so war er beispielsweise an der Erstaufnahme von dessen „In C“ beteiligt. World Music und Fusion verband Hassell zu einem eigenständigen musikalischen Ansatz, den er selbst als „Fourth World“ bezeichnete. Sein Stil inspirierte auch Musiker aus dem Avantgardebereich der Popmusik und der Ambient Music – Musiker wie Brian Eno oder Peter Gabriel gehörten dazu.

Musikwissenschaftler Thomas Synofzik erhält Robert-Schumann-Preis Die Stadt Zwickau ehrt den Musikwissenschaftler Thomas Synofzik am Sonntag mit dem Robert-Schumann-Preis. Damit würden seine Verdienste und sein persönliches Engagement um die Erhaltung und Pflege des musikalischen Erbes Robert Schumanns ausgezeichnet, teilte die Stadt mit. Seit 2005 leitet Synofzik das Schumann-Haus. Er hat zahlreiche Bücher, Notenpublikationen und wissenschaftliche Artikel über das Leben und Werk des Komponisten Robert Schumann und seiner Frau Clara verfasst. Der mit 10 000 Euro dotierte Schumann-Preis wird seit 1964 verliehen. Geehrt werden etwa Dirigenten, Wissenschaftler, Sänger und Instrumentalisten. Wegen der Corona-Pandemie steht der Termin für die feierliche Übergabe noch nicht fest.