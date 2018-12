Die Kantorei Wismar Singen an einem besonderen Ort

Die Kantorei Wismar beim Konzert in der St. Georgen Kirche. (Nicole Hollatz)

Mit 90 Mitgliedern ist die Kantorei Wismar die größte Chorgruppe der Hansestadt. Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene aller Altersgruppen treffen hier aufeinander.

Die Kantorei Wismar ist in den Kirchengemeinden St. Marien und St. Georgen zu Hause. Dort singt der Chor in den Gottesdiensten aber auch besondere Konzerte, wie am kommenden Sonntag. Dann erklingt um 17 Uhr in der Kirche St. Georgen das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Die Kirche ist eine der drei monumentalen gotischen Backsteinkirchen Wismars, die als Teil der Altstadt auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes verzeichnet sind.

Die Aufführung des Weihnachtsoratoriums ist für die Kantorei Wismar ein besonderer Moment. (Nicole Hollatz)

Es ist vorwiegend geistliche Chorliteratur, die die 90 Sängerinnen und Sänger aufführen. Geleitet wird der Chor seit zwei Jahren von dem 28-jährigen Kantor Christian Thadewald-Friedrich, der aus Thüringen in die Hansestadt kam. Auch wenn er noch nicht lange in Wismar ist, so hat er beobachtet, dass der Chor von den Wismarern sehr geschätzt wird. Zu den Konzerten in den großen Backsteinkirchen der Stadt kommen Menschen aus der ganzen Region.