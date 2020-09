Kulturnachrichten

Mittwoch, 30. September 2020

Die Grammy-Gewinnerin Helen Reddy ist tot Die australische Sängerin und Filmschauspielerin Helen Reddy ist tot. Sie starb im Alter von 78 Jahren in Los Angeles, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf ihre Familie berichten. Reddy gehörte in den 1970er Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen in den USA und lieferte zahlreiche Hits. International bekannt wurde sie 1972 mit dem Song "I Am Woman", für den sie mit einem Grammy ausgezeichnet wurde. Der Song avancierte zu einer Hymne der damaligen Frauenbewegung. Als Reddy den Grammy entgegennahm, unterstrich sie ihre feministische Haltung und sagte: "I would like to thank God because she makes everything possible."

Ai Weiwei kritisiert China-Politik des Westens Der chinesische Künstler Ai Weiwei hat der Bundesrepublik wegen ihrer China-Politik schwere Vorwürfe gemacht. Deutschland und der gesamte Westen hätten ihre Seele verloren, sagte Ai, der seine Wahlheimat Berlin vor einem Jahr im Zorn verlassen hat, dem "Spiegel". Weil die deutsche Wirtschaft wegen der billigen Arbeitskräfte ihre industrielle Zukunft dort sehe, sei Deutschland äußerst zurückhaltend, wenn es darum geht, die eigenen Werte zu vertreten. Der Filmemacher Künstlter und Aktivist, der inzwischen mit seiner Familie im britischen Cambridge lebt, war auf Einladung des außenpolitischen Sprechers der FDP, Djir-Sarai, und der Stiftung Cinema for Peace nach Berlin gekommen, um im Reichstagsgebäude seine Wuhan-Dokumentation "Coronation" zu zeigen und mit dem per Videolink zugeschalteten Hongkonger Demokratie-Aktivisten Joshua Wong und deutschen Abgeordneten über Chinas autoritären Kurs in der ehemaligen britischen Kronkolonie zu diskutieren.

Die französische Film-Akademie hat eine neue Leitung Die französische Film-Akademie hat eine neue Leitung. Die ehemalige Präsidentin des Kultursenders Arte in Frankreich, Véronique Cayla, und der französische Regisseur und Drehbuchautor Eric Toledano stehen künftig gemeinsam der Filminstitution vor. Die Akademie vergibt den wichtigsten französischen Filmpreis César. Anfang des Jahres war das Haus in eine schwere Krise geraten. Mehrere Frauen hatten dem in 12 Kategorien nominierten Regisseur Roman Polanski Vergewaltigung vorgeworfen. Die Akademie-Leitung war angesichts heftiger Kritik zurückgetreten. Nun soll eine 50-prozentige Frauenquote in allen Gremien auch für Geschlechtergerechtigkeit sorgen.

A. L. Kennedy wird für ihre Toleranz geehrt Der Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln 2020 geht an die schottische Autorin A. L. Kennedy. Ihre Romane und Erzählungen seien "tiefschürfend und wagemutig", heißt es in der Begründung der Jury. Kennedy scheue sich nicht, ihre Stimme gegen Intoleranz, Ausgrenzung und Unrecht zu erheben und damit den Mangel an Menschlichkeit zu benennen, der mit dem Mangel an Kultur und der Geringschätzung von Kunst einhergehe. Die Preisverleihung findet am 22. November in Krems statt. Die Laudatio hält Sonja Zekri von der Süddeutschen Zeitung.