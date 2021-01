Die Geigerin Anne Lusia Kramb Verliebt in Beethovens Geigenklänge

Mit Carola Malter

Die Geigerin Anne Luisa Kramb (Foto: Deniz Tuncer)

Anne Luisa Kramb hörte, wie ihr Vater und ihre Geigenlehrerin Beethoven spielten. Das Adagio gehörte fortan zu ihren Favoriten. Inzwischen hat sie das op. 12 Nr. 3 mit ihrem Duopartner Julius Asal selbst eingespielt.

Die Geigerin Anne Lusia Kramb wurde 2000 in Aschaffenburg geboren und wuchs in Erlenbach auf. Als Jungstudentin wurde sie drei Jahre lang von Susanne Stoodt an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main unterrichtet.

2014 ging sie nach Würzburg an die Musikhochschule zu Herwig Zack. Nach dem Studium an der Kronberg Academie folgte sie ihrer Lehrerin und Professorin Antje Weithaas 2017 nach Berlin an die Hochschule für Musik "Hanns Eisler".

"Ich höre nie auf zu lernen"

Als Kind und Jugendliche gewann sie mehrmals "Jugend musiziert". Danach spielte sie größere, internationale Wettbewerbe und war erfolgreich: sie gewann den Internationalen Violonwettbewerb Mlody Paganini 2014, dem Internationalen Telemann Wettbewerb 2015, dem Internationalen Bacewicz-Violinwettbewerb in Łódź 2015oder Spohr-Wettbewerb bzw. dem Internationalen Knopf Wettbewerb in Düsseldorf 2016.

Ein Höhepunkt dieser künstlerischen Erfolge war im Sommer 2017, als die Geigerin die Jury des Internationalen Manhatten Music Competition mit ihrem Spiel überzeugte und nicht nur einen ersten Preis gewann, sondern einen Auftritt in der Carnegie Hall.

Anne Lusia Kramb zählt zu den jungen, spannenden Musikerinnen. Deshalb erhielt sie aus dem Deutschen Musikinstrumentenfond eine Stradivari "Paganini" aus dem Jahr 1724.

Ein Werk mit positiver Energie

Anne Luisa Kramb bekam mit vier Jahren ihren ersten Geigenunterricht. Die Musik von Ludwig van Beethoven faszinierte sie sehr früh. Als ihr Vater, ein Amateurpianist, eines Tages die Violinsonate op. 12 Nr. 3 mit der Geigenlehrerin probte, hörte sie zu und verliebte sich ganz besonders in den zweiten Satz, ein Adagio con molto espressione. Mit ihrem Duopartner Julius Asal hat sie dieses Werk nunmehr im Studio eingespielt.

Das Duo Kramb-Asal im Meisterkurs mit András Schiff (c) Beethoven-Haus Bonn, Foto: Barbara Frommann.)

Ludwig van Beethoven

Sonate für Violine und Klavier Es-Dur op. 12 Nr. 3

Anne Lusia Kramb, Violine

Julius Asal, Klavier

Produktion Deutschlandfunk Kultur, November 2010